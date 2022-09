Bryan Reyna: técnicos resaltan las virtudes que encontraron en el extremo y cómo fue descubierto

Bryan Reyna: Personas cercanas a él revelen pasajes pocos conocidos de su vida y lo elogian tras su debut con Perú

Bryan Reyna fue uno de los baluartes más resaltantes del triunfo de Perú por 4-1 ante El Salvador, en el segundo amistoso de la era de Juan Reynoso. No solo por el gol, sino por su buen funcionamiento en el juego colectivo. El extremo de la Academia Cantolao desde el inicio buscó ser protagonista en el juego por las bandas, encarando en el uno contra uno para hacer diagonales o buscar el pase de gol. Además, ayudaba en la marca, presionando al rival para buscar al error.

Infobae se comunicó con tres personajes importantes en la vida deportiva del extremo: Carlos Silvestri, exDT de la Academia Cantolao, el exjefe de scouting de la Federación Peruana de Fútbol, Luis Bolaños, y el exjefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Daniel Ahmed.

Carlos Silvestri

“Estoy contento por la oportunidad de Bryan Reyna en la selección. Es un jugador que realmente tiene muchas condiciones y cualidades, es un delantero con características de mucha habilidad, potencia y es muy rápido. Además, es muy fuerte en el uno contra uno ofensivo y que maneja los dos perfiles. En todo el frente de ataque se puede acomodar a cualquier posición”, comenta.

Silvestri conoce al futbolista desde hace seis años. “Lo tuve en la pretemporada del 2016 cuando campeonamos con Cantolao. Él hizo la pretemporada con nosotros y después del mes se fue al Mallorca de España. Esa experiencia le vino bastante bien y regresar a Cantolao para tener continuidad, creo que fue una decisión acertada”, acotó.

“Lo que me da gusto también es que todo lo que demuestra en el club, lo pudo demostrar con la selección. A veces no es fácil demostrar. Eso es una muy buena oportunidad que supo aprovechar y pienso yo que pasa a ser un jugador con buenas posibilidades a sumar y ser una alternativa más en el ataque. Es una muy buena noticia”, agregó.

Agregó que es importante lo que dijo Reyna después del partido, que es solo el principio. Eso habla que va a tener que perseverar y mantener el nivel para sostenerse a nivel de selección. “Estoy contento porque se le presentó la oportunidad, hay que reconocer a Juan [Reynoso] y a todo su comando técnico por darle la oportunidad”, sentenció.

Daniel Ahmed

En la imagen, el t�cnico de Alianza Lima, Daniel Ahmed. EFE/MARCELO �LVAREZ/Archivo

El técnico argentino ocupó años atrás el cargo de Jefe Unidad Técnica de Perú, por eso conoce bien a Bryan. “El profesor Luis Bolaños justo me escribió después del partido y me recordó la manera como lo conoció. Él ya lo había detectado y pasó un informe. Luego, lo más fácil es seguirlo y convocarlo como hicimos, pero el mérito es de los buscadores de talentos que siempre están en silencio y han hecho mucho por este fútbol con muchos jóvenes que hoy brillan”, comentó a Infobae.

“Hicimos mucho por el Perú, ya que fueron siete años al frente. Todo ese equipo de trabajadores acompaño a los jugadores que fueron al Mundial y fueron exitosos en la Copa América. Hoy representan a más del 70% que desfilan por la selección mayor. Una pena que el sistema no reconozca tamaño trabajo. No solo mío, sino de todos los que fueron parte de este trabajo que llevaba 36 años de sequía”, sentenció a este medio.

Luis Bolaños

Este personaje querido y respetado en el fútbol de menores tiene una carrera como scout en la FPF. Como cuenta Ahmed, siguió a Bryan Reyna y se dio cuenta de su talento. “Yo fui la primera persona que lo evaluó en el 2014 por mi labor como jefe de scouting en aquel momento en la FPF y bajo la dirección de Daniel Ahmed era recorrer los campos#.

Señala que hoy en día tiene un amplio grupo de jugadores como Yuriel Celi, Gianfranco Chávez, Osling Mora, Carlos Montoya, Sebastián Cavero, Luis Iberico, Hideyoshi Arakaki, Paolo Reyna, Walter Tandazo, Diego Enríquez, José Inga, Llontop y muchos más jugadores que le dan satisfacción personal por el trabajo que se hizo. “Fue un modelo desarrollado por el profesor Daniel Ahmed, quien creo yo que va a ser difícil que se vaya a repetir. Él le metía mucha pasión a lo que hacía”, comentó.

Bolaños recuerda la fecha exacta y el primer partido que conoció a Reyna. “Fue un 30 de agosto del 2014. Él jugaba en Sport Boys y yo le digo [al directivo] Kiko Mandriotti: ‘Mira, ese jugador, va a ser un gran talento’. Recuerdo que eran las 9 a.m. y se enfrentaba a Regatas Lima. Por su parte, Academia Cantolao jugaba en la otra cancha. Yo sugerí que se lo lleve a Cantolao. Después, fue dirigido en la sub-17 de Perú por el profesor Juan José Oré”, acotó.

Desde el 2014, Bryan Reyna era seguido en la FPF por el profesor Luis Bolaños

“Desde los 14 años, ya mostraba un talento interesante, sobre todo, por su capacidad tecnomotriz poco vista, con un regate, habilidad, acelaración y freno. Es un jugador que muy pocas veces aparece y tiene un manejo interesante, una técnica importante y sobre todo una inteligencia en el desplazamiento de su balón en la zona ofensiva. Este trabajo lo hemos desarrollado con el profesor Daniel Ahmed, con Reyna, si no con jugadores importantes como Didier La Torre, que está en Europa, al igual que Gonzalo Sánchez, Marcos López, Fernando Pacheco, Olivares y Távara. Lástima que este comando técnico no ha hecho nada. Nosotros hemos sembrado jugadores jóvenes desde la Sub 13″, sentenció.

Acompañan esta nota fotos que el profesor Bolaños nos facilitó del seguimiento que hicieron en la FPF por Reyna y otros jugadores.

Bryan Reyna ha sido seguido desde el 2014 por la FPF. Luis Bolaños nos comparte sus apuntes de aquella época.

