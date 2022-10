Analí Cabrera, la trágica muerte de la actriz de ‘Risas y Salsas’ que luchó contra el cáncer de mama hasta el final

Analí Cabrera fue una recordada actriz, exvedette y bailarina de los años ochenta. Su papel más destacado fue 'Chelita' en 'Risas y Salsas'.

Nadie imaginó que partiría el día de su cumpleaños. El 21 de junio del 2011, Analí Cabrera, exvedette, actriz y bailarina peruana, falleció en su hogar luego de festejar su onomástico rodeada de amigos y familiares. La popular ‘Chelita’ le dijo adiós a este mundo con una sonrisa en el rostro, pues sabía que había batallado contra el cáncer de mama, enfermedad que se le detectó en el 2008, hasta dar su último suspiro.

A primera hora de la mañana, cerca a las 05:30 horas, diversos medios de comunicación confirmaron el fallecimiento de Analí Cabrera. “Se fue como una luchadora”, decían los reporteros. La lamentable noticia cayó como un baldazo de agua fría a los fanáticos de la artista nacional, puesto que la actriz había sido una de las figuras de la farándula más populares de los años 80.

Además de ganarse el cariño del público con su participación en ‘Risas y Salsas’, donde se volvió famosa al interpretar a ‘Chelita’; Analí también cautivaba a los peruanos con sus pasos de baile y con su programa ‘Ponte en forma con Analí’, en donde demostró ser una apasionada por el deporte. Nunca estuvo envuelta en escándalos.

Analí Cabrera formó parte del elenco del exitoso programa de televisión cómico 'Risas y Salsa'. Murió a los 52 años.

El inicio y despegue de Analí Cabrera

Nació bajo el nombre de Ana Luisa Cabrera Villarreal, en 1959. Era la mayor de 14 hermanos. Desde pequeña, destacó por sus dotes artísticos y singular belleza, que la llevaron a estudiar actuación en Histrión, grupo de arte escénico donde conoció a Adolfo Chuimán. Su meta era llegar a la TV peruana, pero sabía bien que aún le faltaba un largo camino por recorrer. Su primer trabajo fue como bailarina en un café teatro.

Su espera valió la pena. En 1987, Efraín Aguilar se percató de su talento y la invitó a participar en el nuevo programa cómico de Panamericana TV, llamado ‘Risas y Salsas’. En dicho espacio, Analí Cabrera dio vida a ‘Chelita’, la ingenua y bella secretaria que ponía en apuros a Antonio Salim, ´el Jefecito´, en el célebre scketch del mismo nombre. También participó en otros, como ‘El Matrimonio’, ‘El microbusero’, ‘Amor imposible’ y ‘La guerra de los sexos’.

Analí Cabrera junto a Antonio Salim en el sketch 'El Jefecito' de 'Risas y Salsas'.

La actriz y comediante no solo encontró reconocimiento en la pantalla chica, sino también el amor. Rodolfo Carrión, quien interpretaba al secretario de ‘El Jefecito’, se convirtió en su pareja sentimental y, posteriormente, en su esposo. Su matrimonio solo duró cinco años por decisión de ambos. Se divorciaron oficialmente en 1987.

“Casi nunca peleamos, pero nos asfixiamos porque estábamos juntos todo el día. No nos dimos un espacio personal, nos saturamos. Decidimos darnos un tiempo y todo se enfrió”, contó el popular ‘Felpudini’ al diario Trome. El cómico jamás confesó, además, que jamás se volvió a casar porque sigue creyendo hasta la fecha que Analí era “el amor de su vida”.

‘Felpudini’ y Analí Cabrera llegaron al altar el 25 de junio de 1982.

Amor por la vida sana

Luego de separarse de Rodolfo Carrión, Analí Cabrera inició una relación sentimental con Luis Carrizales, fallecido productor de televisión que tuvo a su cargo ‘Nubeluz’. Con un nuevo amor a su lado, la popular ‘Chelita’ decidió probar una nueva faceta como conductora de ‘Ponte en forma con Analí’, secuencia dentro del programa ‘Buenos días Perú' de Panamericana TV.

Tras el éxito del programa, la actriz decidió abrir su propio gimnasio para impulsar el deporte y la vida sana. “Yo entiendo que la TV puede ser efímera, yo la veo como un medio y no como un fin. Yo hablaba de los aeróbicos y nadie lo conocía, entonces dije ¿por qué no llevarlo a la TV? Me dieron el programa y me di cuenta que podía poner un negocio, y ganar plata”, comentó cuando inauguró su centro.

Eventualmente, Cabrera terminó su relación amorosa con Luis Carrizales, quien también era su socio del gimnasio. La ruptura se dio en buenos términos, por lo que siguieron trabajando juntos. Sin embargo, mientras Analí difundía los beneficios de hacer ejercicio y de comer saludablemente, una enfermedad empezaba a expandirse silenciosamente por su cuerpo.

Analí Cabrera fue figura de Panamericana TV con el segmento 'Ponte en forma con Analí'.

La confirmación del cáncer

En el 2008, un persistente dolor en el hombro empezó a preocupar a la recordada figura de ‘Risas y Salsas’. A pesar de su apretada agenda, la artista nacional se dio un tiempo para asistir al médico y resolver sus dudas. Grande fue su sorpresa cuando se le informó la lamentable noticia: se le había detectado un tumor en el seno izquierdo. Tenía cáncer de mama.

Cabrera reunió fuerzas y reveló su enfermedad a los medios de comunicación. “No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a no resolver problemas antes de irme. Todos nos iremos alguna vez cuando nos toque, por eso tenemos que estar preparados”, decía una inquebrantable Analí Cabrera.

Analí Cabrera se percató de un bulto extraño en su seno izquierdo, por lo que acudió al médicto para realizarse un examen.

El cáncer se extendió hacia el pulmón derecho debido a metástasis. “Recibo quimioterapia cada 21 días”, precisó a un medio impreso. Incluso así, con poco cabello y menos energía, ‘Chelita’ continuó trabajando en su gimnasio, demostrando que ni siquiera una neoplasia podía con ella. No obstante, la complicación de una trombosis hizo que sus actividades fueran interrumpidas.

En medio de su batalla contra el cáncer, un infortunado ampay puso en peligro la relación amorosa de Analí Cabrera y Havier Arboleda, su entonces esposo. Unas imágenes del músico con otra mujer resonaron la farándula nacional. Aunque no se evidenció infidelidad, la noticia afectó el estado de ánimo de la actriz, lo que retrasó su proceso de recuperación.

Analí Cabrera también recibió un segundo golpe cuando un informe periodístico la vinculó con el delito de lavado de activos porque prestó su imagen para el spa ‘Aqua Day’, la cual pertenecía a la familia Soto Aranda, quienes eran investigados por narcotráfico. “La gente del noticiero se ha excedido. Recién se está investigando, no está siendo objetivo”, negó así su relación con dicho negocio ilícito.

Analí Cabrera trabajó en su gimnasio, ubicado en el distrito de San Miguel, cuando recibía sus quimioterapias.

Hasta siempre, Analí

En marzo de 2011, Analí Cabrera fue internada de emergencia en el Hospital Rebagliati luego de sufrir una grave recaída debido a la deshidratación producida por un tratamiento alternativo contra el cáncer. La actriz tuvo que ser cargada por su pareja en brazos, en pijama y visiblemente delgada. La imagen era desoladora, pero la actriz se aferró a la vida por un par de semanas más.

Analí Cabrera tuvo una fuerte recaída, que la llevó a estar internada en el Hospital Rebagliati por un mes.

Luego de ser dada de alta, Cabrera regresó a su hogar, ubicado en Surquillo, para celebrar su cumpleaños número 52 con un número reducido de seres queridos. Según contaron sus amigos, la gran mayoría lloró aquella noche porque, de alguna forma, sabían que sería la última vez que la verían con vida. Antes de irse a dormir, Analí le pidió a Havier Arboleda que grabara lo que serían sus últimas palabras.

“Estoy muy emocionada con toda la manifestación de cariño de mis compañeros artistas, de mis amigos de las épocas de hace 40 años que no veo. Gracias por contar con una hermana maravillosa como es Lucy, que se ha entregado con un corazón abierto e incondicionalmente. Muchas gracias a ella y a todas mis hermanas que han venido de otros países. Gracias Havier por todo el amor que me has demostrado en estos ocho años, nada va a cubrir todo lo que tú has hecho por mí. Gracias, te amo, te amo mucho. Siempre Jesús está ahí, por eso no tengo miedo. Tenemos que luchar hasta el último”, dijo.

La muerte se encontró con ella en sus sueños. Su pareja y hermanas encontraron a Analí Cabrera descansando en su cama, cuando ya había partido a la eternidad. Su cuerpo fue llevado al Teatro Marsano, en donde Arboleda oró un momento y luego fue trasladado a las instalaciones de Panamericana Televisión. ‘Chelita’ fue despedida por última vez en el canal donde brilló con luz propia. Sus restos fueron cremados y sus cenizas arrojadas en la playa Naplo.

“Me veo pasando los 90 años, trotando suavemente con mi perro o con mi pareja. Así como mi pareja que está atrás (Havier Arboleda), queremos llegar así, sin ningún prejuicio. Libres, como niños”, había dicho años atrás.

Analí Cabrera falleció a los 52 años, el mismo día que nació: un 21 de junio. Su partida enlutó al Perú entero.

