‘Felpudini’ y su momento más doloroso durante el terremoto de Áncash: “No puede salvar a mi enamorada”

Han pasado cerca de 52 años desde que el Perú experimentó uno de los terremotos más devastadores en su historia. En 1970, un sismo de magnitud 7.9 sacudió los suelos de las regiones de La Libertad, Áncash y Lima, destruyendo todo a su paso. Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, fue uno de los pocos sobrevivientes.

El actor cómico interpretó al Dr. Jaime Matallana en la teleserie Mil oficios recordó ese pasaje de su vida con gran pesar ese fatídico 31 de mayo. En aquel entonces, tenía tan solo 19 años y vivía en Huaraz junto a toda su familia en una cálida casa que terminó siendo solo escombros.

“Eran como las tres de la tarde, estaba duchándome porque tenía un ensayo con mi grupo teatral de aficionados, Farol XX. Fue terrible porque de un momento a otro todo empezó a desmoronarse, las losetas se reventaron, entonces salí corriendo hacia un patio grande, había inmensidad de polvo. Estaba desnudo, no me había dado cuenta porque tenía tierra pegada en todo el cuerpo. Mi amigo Marco Rodríguez me alertó, me dio ropa para vestirme”, contó en entrevista para diario El Comercio.

Cuando por fin logró cubrir su desnudez, el artista nacional intentó evacuar del lugar; sin embargo, unos gritos desgarradores lo detuvieron. “Escuchamos a personas enterradas pidiendo auxilio, escarbábamos para rescatarlas”, relató para el mencionado medio.

Lamentablemente, la enamorada de Rodolfo Carrión fue una de las 70 mil personas que perdieron la vida a causa del terremoto de gran magnitud. “A mi enamorada no pude salvarla, tuve que llevarla en mi hombro hasta el cementerio. Fue una experiencia totalmente traumática” , sostuvo.

Aquel sismo cambió por completo su vida; sin embargo, también significó un nuevo comienzo. Su familia se quedó sin techo donde vivir, por lo que decidieron emigrar a la capital para empezar desde cero.

“Llegamos a Lima con una mano adelante y otra atrás, sin ropa, sin siquiera una cuchara o un plato (...) Mi tía nos alojó en su casa por dos o tres años, luego mi papá se fue abriendo paso solo. Todos trabajamos”, narró el comediante.

En Lima, ‘Felpudini’ trabajó como administrador en el teatro Histrión, sin dejar de lado sus estudios en el Pedagógico desde las 7:00 a.m. hasta las 2 p.m. Pese a las pocas horas de sueño y al gran esfuerzo que hizo para apoyar a sus padres, ‘Felpudini’ recuerda esa época de su vida con gran satisfacción.

“Puedes pensar que solo tengo recuerdos duros de esa etapa, pero no es así, porque me dio lecciones maravillosas: de pujanza y brillo, estaba en actividad todo el tiempo, estudiando, acopiando. Fue una etapa maravillosa, hermosa. No tengo dolor sobre ese tema”, indicó.

ANALÍ CABRERA FUE EL AMOR DE SU VIDA

Rodolfo Carrión fue parte de Risas y Salsas, uno de los programas humorísticos más recordados de la televisión peruana. Fue en este espacio televisivo donde nació el personaje ‘Felpudini’, apodo que se quedó con él hasta el día de hoy.

La fallecida actriz y bailarina Analí Cabrera, conocida también como ‘Chelita’, fue parte de este programa. Aunque ya se conocían desde antes, el amor surgió entre ambos, cautivando al público peruano.

“Fueron años muy bellos, una etapa muy bonita. No tienes idea de cómo la gente conectó con esa relación. El día que nos casamos se aglomeraron en los exteriores de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, se necesitó apoyo policial. Rompieron el carro de Jonel, nadie midió las consecuencias”, contó.

‘Felpudini’ y Analí Cabrera llegaron al altar el 25 de junio de 1982.

La pareja terminó divorciándose en 1987, luego de siete años de matrimonio. En aquel entonces, ‘Felpudini’ explicó que su relación se desgastó por el trabajo, la convivencia y la falta de hijos.

Aunque el actor cómico siguió con su vida y mantuvo otras relaciones amorosas, nunca se volvió a casar. Y es que ‘Felpudini’ siempre consideró a Analí Cabrea como “la mujer de su vida”. “He tenido parejas, hace 20 años quise volver a casarme, pero no se dio porque faltó una vibración especial. No valía la pena volverme a enamorar”, sostuvo.

