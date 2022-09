Callao: delincuente roba carrito de golosinas a anciana en el exterior de su casa

Sujeto roba carrito de golosinas a anciana en el exterior de su casa|VIDEO: Latina

La inseguridad ciudadana no disminuye. Esta vez la víctima fue una anciana al sufrir el robo de su carrito de golosinas que lo dejaba en el exterior de su vivienda en el Callao. Este era el medio para que la adulta mayor saliera adelante todos los días, pero ahora ya no lo podrá hacerlo y pide ayuda a las autoridades.

De acuerdo con las imágenes de la cámara de seguridad, un sujeto empieza a subir este módulo a la vereda, pero al no poder unos estudiantes que pasaban por la zona lo ayudaron. Ellos habrían pensado que estaban realizando una buena acción; no obstante, no se percataron que se trataba de un delincuente.

La víctima relató que fue avisada por una de sus vecinas que su herramienta de trabajo estaba siendo sustraída, por lo que salieron de su casa y verificaron alrededor de la zona para encontrar a este sujeto, pero ya no encontraron a nadie.

“Yo vivía de eso, porque no tengo otro trabajo. Mi golosina vendiendo he sacado adelante a mis hijos, prácticamente soy madre viuda”, declaró la señora que viene trabajando desde hace 20 años con su carrito a Panamericana.

La señora Judith Castromonte trabajaba de manera formal porque había realizado sus trámites en la Municipalidad de Jesús María para que tenga los permisos correspondientes. Los productos estaban valorizados en 5 mil soles, los cuales decidieron invertir sus familiares para que regrese desde su pueblo, donde viajó a raíz de la pandemia para que se encuentre más tranquila y no tenga preocupación.

Sujeto roba carrito de golosinas a anciana en el exterior de su casa. Foto: Captura de Latina

“Duele, porque mis hijos hicieron un sacrificio por mi salud que estoy mal”, manifestó Judith entre lágrimas desde el exterior de su casa a Latina. Lamentablemente, la señora sufrió un accidente automovilístico que le lastimó la rodilla.

En este la anciana de 71 años solo pide volver a trabajar, por lo cual pueden ayudarle a través de los números: 998 518 235 o también pueden apoyar de manera económica a una cuenta BCP: 19300826667015.

Intervenciones

La Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que detuvieron a más de 2 mil delincuentes en las últimas 72 horas. Esto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes se encuentran realizando diferentes operativos. En tanto, se conoció que 1.610 intervenidos son acusados por delitos comunes y 474 sujetos se encontraban requeridos por el Poder Judicial.

Cabe precisar que, según el reporte del Barómetro de la seguridad de la empresa Verisure Perú, cuatro de cada 10 ciudadanos de Lima no se sienten seguros en sus viviendas. Asimismo, indicaron que reciben más intentos de robos entre miércoles y sábados.

