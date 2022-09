Gladys Echaíz cree que Pedro Castillo encubre a su sobrino: “Nos gobierna una persona que vive al margen de la ley”

La presunción de que el prófugo e investigado por la justicia sobrino del mandatario Pedro Castillo, haya viajado en el avión presidencial en un viaje a Chiclayo, según una denuncia periodística, ha hecho que la congresista de la bancada de Renovación Popular, Gladys Echaíz considere que el presidente esté encubriendo a su entorno y entorpeciendo las indagaciones de la fiscalía.

“Es un hecho más que ratifica el accionar del presidente de la República que viene obstruyendo la administración de justicia y encubriendo a los que están siendo perseguidos o buscados por la misma, cosa nunca vista en un presidente ni en ningún ciudadano decente u honorable, así es que con pena tenemos que decir que nos gobierna una persona que vive al margen de la ley”.

Además, la legisladora mencionó que tampoco confía en que el ministro de Defensa Daniel Barragán o el Comandante General de la FAP, debido al accionar que han tenido últimamente.

“Deberían hacerlo, pero tal cual vienen actuando no creo que lo hagan, por tanto, confiemos en que el trabajo de la Fiscalía se encargará de determinar la verdad de los hechos”.

En otro aspecto, la parlamentaria sostuvo que será importante que el primer ministro Aníbal Torres cuente toda la verdad al Ministerio Público sobre lo que pueda saber al respecto a las investigaciones que se le sigue al presidente Pedro Castillo.

Los parlamentarios Jorge Montoya y Gladys Echaíz están a favor de solicitar el resguardo “interno” del Congreso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armada por las declaraciones de Aníbal Torres. (Andina)

“Esperamos que el señor Aníbal Torres diga la verdad y que contribuya al esclarecimiento de los hechos, cosa que también dudo porque él es parte del todo y que se ha encargado de darle soporte emocional y actitudinal en la comisión de todos estos hechos que viene cometiendo el presidente la República y los ilícitos que se les sindica”, detalló.

El exministro de Defensa, José Luis Gavidia quien también estuvo involucrado a un hecho similar por utilizar un avión del Estado para viajar con sus hijas, manifestó que durante su gestión nunca conoció ni se cruzó con el sobrino del presidente Pedro Castillo.

“Yo viajé con el presidente a unas comisiones al norte y obviamente nosotros embarcamos al final, salimos al principio. Yo no lo conozco al señor Vásquez, pero tampoco lo he visto”, indicó el ex funcionario.

