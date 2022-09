El partido con menor asistencia de público en la historia de los Mundiales tuvo un gol peruano

El Perú vs Rumanía fue el segundo y último partido que se jugó en el estadio Pocitos.

La próxima edición de la Copa del Mundo está por empezar: los grupos y participantes ya están definidos para este evento que paraliza el planeta. Para lamento de muchos, la selección peruana no podrá estar presente luego de caer en el repechaje ante Australia. Pero en esta nota no hablaremos de eso, sino de la primera vez que la blanquirroja participó en este torneo y la particular forma con la que se le recuerda.

En Uruguay 1930, la ‘bicolor’ estuvo presente acompañada de otras 12 selecciones. Este campeonato no tuvo clasificatorias y por primera y única vez participaron con invitaciones. Perú fue parte del grupo C junto al anfitrión y Rumania. Justamente con esa última selección inauguraba el primer partido del grupo, donde se iba a dar la anécdota.

Este torneo solo contó con 13 selecciones y 9 de ellas fueron de América (FIFA).

Grupos del Mundial Uruguay 1930

- Grupo 1: Argentina, Chile, Francia y México.

- Grupo 2: Yugoslavia, Brasil y Bolivia.

- Grupo 3: Uruguay Rumania y Perú.

- Grupo 4: Estados Unidos, Paraguay y Bélgica.

El partido con menor asistencia de público

El primer mundial de fútbol contó solo con tres escenarios: el estadio Centenario, con capacidad entonces para 90 mil espectadores y construido especialmente para la Copa del Mundo; el estadio Gran Parque Central, con capacidad inicial para 20 mil personas; y el estadio Pocitos, con capacidad para 10 mil aficionados.

Con capacidad inicial para 1000 personas, fue construído por el arquitecto Juan Sacasso (AS). También albergó el Francia vs México.

En el último estadio nombrado, donde se marcó el primer gol de la historia de los mundiales, se enfrentaron Rumania y Perú un 14 de julio de 1930 desde las 2:30 de la tarde. En total asistieron 2.459 espectadores del fútbol, siendo la menor asistencia de público en un partido del Mundial y así quedará, probablemente, para siempre.

El estadio Pocitos fue inaugurado en 1921 por Juan Sacasso, el mismo arquitecto que levantó el estadio Centenario. Fue propiedad del Club Atlético Peñarol hasta el año 1933, cuando los ‘Carboneros’ se mudaron al Centenario. Aquí se marcó el primer gol de los mundiales, gracias al francés Lucien Laurent, el 13 de julio de 1930 en el minuto 19 del duelo ante México. En 1940 desapareció ante los proyectos de rehabilitación de los terrenos para la construcción de un barrio residencial de alto valor inmobiliario.

El primer gol de Perú en los mundiales

“Se escapó por la banda (Pablo Pacheco, quien jugaba como puntero derecho) y vio cómo yo estaba corriendo junto a él. Centró y alcancé a rematar de volea con la pierna derecha. La mandé al otro palo. Gol. El gol del empate”, relató el autor del primer gol peruano en la historia de los mundiales, Luis de Souza Ferreira, en entrevista con Pedro Canelo.

Perú ya había recibido el primer tanto a través de Adalbert Desu, quien apareció en el primer minuto del partido para marcar el gol más rápido del torneo. A los 70 se fue expulsado Plácido Galindo y minutos más tarde Constantin Stanciu y Nicolae Kovacs pusieron el 3-1 final para llevarse los dos puntos. Perú perdió también ante Uruguay en su segundo partido y terminó eliminado del grupo. El conjunto local fue el campeón tras vencer a Argentina en la final.

Perú empató parcialmente el marcador gracias al gol de Luis De Souza Ferreira, autor del primer gol de Perú en la historia de los mundiales. VIDEO: El Yahvecin Lang.

Formación Perú:

Juan Valdivieso; Mario De Las Casas, Alberto Soria, Alberto Denegri, Placido Galindo (Capitán), Domingo Garcia, Jose Maria Lavalle, Julio Lores, Demetrio Neyra, Luis de Souza Ferreira y Alejandro Villanueva.

Entrenador: Francisco Bru

La Selección que asistió a Uruguay 1930 estuvo dirigida por el español 'Paco' Bru.

Formación Rumania:

Ion Lapusneanu, Rudolf Buerger, Adalbert Steiner, Emerich Vogl (capitán), Alfred Eisenbeisser, Ladislau Raffinski, Stefan Barbu, Adalbert Desu, Nicolae Kovacs, Constantin Stanciu y Rudolf Wetzer

Entrenador: Constantin Radulescu

SEGUIR LEYENDO