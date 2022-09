Wilmer Aguirre afirma que no piensa en el retiro y quiere un título más con Alianza Lima

Wilmer Aguirre quiere seguir jugando en Alianza Lima.

Tras su buena actuación, con doblete incluido, en Alianza Lima vs Universidad San Martín por Liga 1, Wilmer Aguirre manifestó que aún no piensa en colgar los botines, pues aún quiere seguir sumando títulos con la camiseta ‘blanquiazul’. No se conforma, pese a ser el futbolista ‘victoriano’ con más trofeos en la actualidad.

“Estamos hoy en día enfocados en jugar una final y momentáneamente nos sentimos punteros, hay que seguir así”, fueron las primeras palabras del ‘Zorrito’ en conversación con Willax. Luego, el extremo se mostró feliz por volver a ser titular porque el “puesto es muy peleado” en el cuadro ‘íntimo’.

Wilmer Aguirre fue consultado por su futuro. “Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no. Sin duda (quedarse un año más en Alianza), yo todavía no pienso en el retiro y sería lindo buscar otro título”.

Por otro lado, el futbolista de 39 años desmintió los rumores de que Hernán Barcos es doble cara . “Esas cosas no voy a hablar, lo que salga, lo que inventen, no sé de donde sacan eso, el grupo está bien y muy unido. Lo que salga sobre el grupo o alguien, es lo de menos creo”.

Por último, el extremo opinó de la incorporación de Guillermo Salas como DT de Alianza Lima. “Sabemos que ‘Chicho’ está haciendo las cosas bien. Está preparado para esto, lo demostró en el 2020. Hasta donde tengo entendido tiene hasta fin de año, seguro tendrá una buena noticia”.

Wilmer Aguirre desmintió los rumores de la actitud de Hernán Barcos en la interna de Alianza Lima.

Su doblete en Alianza vs San Martín

Alianza Lima gustó, goleó y ganó a Universidad San Martín por la jornada 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2022. Wilmer Aguirre participó con un doblete en el triunfo de los ‘blanquiazules’, el cual los pone en el primer lugar de la segunda fase por el momento, a la espera del partido de Sporting Cristal.

El ‘Rayo’ abrió el marcador a los 8 minutos de juego. Pablo Lavandeira intentó filtrar un pase y este fue cortado a medias por un defensor ‘santo’, afortunadamente le quedó a Aguirre, quien definió con frialdad ante la salida del guardameta.

Después, a los 65′, cerró la goleada del ‘equipo del pueblo’ en Matute. Josepmir Ballón le metió un espectacular pase a las entre la defensa y Wilmer controló, giró y le pegó con pierna zurda, desatando la locura de los miles de hinchas.

DATO: Wilmer Aguirre no marcaba un doblete con Alianza Lima desde 2008 cuando registró dos tantos ante Cienciano por el campeonato local.

Alianza Lima venció 5-0 a San Martín por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Wilmer Aguirre en Alianza Lima

Wilmer Aguirre ha sido catalogado como el último ídolo de Alianza Lima por jugadores referentes como Waldir Sáenz y Jefferson Farfán. Y sus estadísticas lo avalan. Con su último doblete, alcanzó los 100 goles con camiseta ‘blanquiazul’ y también es el jugador vigente más ganador de la historia del club. Con el título del 2021, suma cinco campeonatos nacionales en el balompié peruano.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará con Universidad César Vallejo en la fecha 14. Este compromiso se jugará el martes 4 de octubre a las 20:00 (hora de Perú) en el estadio Mansiche. Será un duelo importante, pues los ‘poetas’ también se quieren meter a la pelea por el Torneo Clausura.

