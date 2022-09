Pedro García se rectifica por llamar pobre a Bryan Reyna: “Es lo mismo que decir chico humilde”

Pedro García llamó pobre a Bryan Reyna y después se rectificó en Al Ángulo.

Bryan Reyna, sin duda alguna, se robó las miradas en la victoria 4-1 de la selección peruana sobre El Salvador en amistoso por fecha FIFA. Pero, Pedro García, periodista deportivo, encendió la polémica en plena transmisión por llamarlo “pobre” al futbolista de 24 años tras su gol en Audi Field.

“Carrillo un jugador con la vida resuelta, abraza a un chico pobre que juega en Perú como Bryan Reyna”, fueron las palabras del comunicado durante el Perú vs El Salvador luego de la anotación del jugador de Academia Cantolao. Minutos después, en Al Ángulo, quiso enmendar lo dicho.

“Yo decía un chico de la Liga 1, de Cantolao, un chico humilde, creo que dije pobre, pero es lo mismo chico humilde ¿Falto el respeto se le digo a alguien humilde?¿Pobre tampoco, no? A Maradona cuando salió le dijeron un chico pobre de Villa Fiorito, nunca se ofendió ni él ni nadie. No habían redes pues”, comenzó el panelista en Al Ángulo.

“El asunto es que la pobreza es digna, la humildad es digna y él es un chico digno que está queriendo resurgir porque él ya estuvo en España, algún contrato hizo, pero tuvo que volver porque se portó mal, saltó el toque de queda en Mallorca”, agregó.

Bryan Reyna celebrando su gol con André Carrillo en Perú vs El Salvador.

Pedro García llenó de elogios a Bryan Reyna

“El gol marcado por Bryan Reyna ese gol aparte de ser un golazo consecuencia de una maniobra de él y una combinación con Cueva y Lapadula, dos recontra titulares y ‘cracks’ de Perú. Él se vincula con esos mundialistas, en el caso de Cueva, y titulares de Perú para terminar la jugada, se lleva a un central, se jala a otro y hace el gol. Es un golazo tras un partido que rindió muy bien porque ya el primer tiempo fue bueno. Tuvo la capacidad y el resto de piernas para poder hacer la jugada, decidir rápido y definir como definió”, explicó el panelista en Al Ángulo.

Pedro García contó como vivió la anotación de Bryan Reyna. “Es el único gol de los cuatro que grité. Ninguno lo grité porque eran momentos diferentes del partido. Secretamente, pensaba quiero un gol de él, quiero que corone el gran partido que hizo con un gol. Todos lo gritamos y yo me paré”.

“Hay una imagen hermosa que es el festejo del gol. Un consagrado, mundialista y exitoso como Carrillo lo abraza, lo recibe y lo arropa a un chico que no es todavía consagrado y que tiene tanto talento como Carrillo. Está repleto de talento Bryan Reyna”, finalizó.

Por último, García destacó el llamado de Reyna a la ‘bicolor’. “Ahora en las profundidades de la Liga está queriendo resurgir, me parece muy meritorio que por el torneo que está haciendo lo hayan convocado, se haya metido al equipo, haya jugado de titular y jugado 90 minutos. Reynoso no de loco lo deja, lo deja porque piensa que algo más te va a dar y lo dio”.

Pedro García llenó de elogios a Bryan Reyna tras su gol en Perú vs El Salvador en amistoso.

Debut soñado de Bryan Reyna

El debut de Bryan Reyna fue causa del destino. No estaba incluido en la lista de viajeros a Estados Unidos, pero la lesión de Andy Polo lo metió al último minuto. Después, no salió en lista en Perú vs México. Cuando parecía que no sumaría minutos en esta fecha FIFA, se metió al once titular de Juan Reynoso.

Conformó el equipo alterno de la ‘blanquirroja’ para enfrentar a El Salvador. Destacó los primeros minutos y se ganó el derecho de compartir cancha con mundialistas. Como si fuera poco, marcó un golazo para el 3-1 de la selección peruana. Pero, el futbolista de Cantolao tiene claro que “esto no queda aquí” y que debe trabajar más para alcanzar su máximo nivel.

