Kurt Burneo: “MEF impulsará medidas para que el Perú tenga una mayor competitividad minera”

El ministro Kurt Burneo participó en la 35 Convención Minera Perumin, con la conferencia magistral "Perú: Panorama Económico y Minería", que aborda medidas estratégicas que se pondrán en marcha para fomentar inversión en este sector, en el marco de Impulso Perú.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló que su sector impulsará medidas para que el país tenga una mayor competitividad y ser un referente internacional en la inversión minera, para lo cual la exploración es clave para mantener la actividad productiva minera del Perú.

Durante su participación en la conferencia magistral “Perú: Panorama Económico y Minería”, en el marco de la convención minera Perumin 35, expuso las medidas estratégicas que se pondrán en marcha para fomentar la inversión en este sector.

Es así que Burneo refirió que los dos principales retos desde la perspectiva de su administración, es primero, promover las condiciones en el país para que definitivamente se pueda aprovechar de la mejor forma un nuevo ciclo de expansión en los precios de los metales.

Mientras que el segundo reto importante, indicó es cómo impulsar medidas para tener una mayor competitividad del sector minero y consolidar al Perú como un referente internacional. “El punto es que no se revierta esa competitividad del sector y lo más importante, si nosotros queremos tener una actividad productiva en el tiempo, el tema de la exploración es un elemento fundamental y por eso que hay varios incentivos”, anotó.

Cartera de proyectos

En su presentación refirió que de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay un portafolio de 43 proyectos de construcción de mina que demandarán una inversión de US$ 53,168 millones.

De esta cantidad, seis proyectos están en etapa de construcción por un valor de US$ 7,478 millones; cuatro en ingeniería de detalle, por US$ 4,457 millones; ocho proyectos en la etapa de factibilidad por US$ 9,829 millones; y 24 proyectos por US$ 31,387 millones en la etapa de prefactibilidad.

En ese sentido destacó la implementación de las mesas ejecutivas como una herramienta importante para mejorar el entorno de inversión y mayor competitividad en diferentes sectores productivos, como el minero-energético.

Asimismo, se impulsará el cierre de brechas sociales y productivas en las zonas mineras con la ampliación y simplificación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y el fortalecimiento de programas productivos (Agroideas, fondos concursables, riego tecnificado, entre otros).

Kurt Burneo se presentó ante empresarios mineros.

Impulso a la exploración minera

Al término de su exposición, en diálogo con la prensa, Burneo señalo que se pondrá énfasis en la exploración minera para darle continuidad a esta actividad productiva. “Estamos mirando por el lado de la exploración para tratar de extender los beneficios tributarios para fomentar la exploración”, subrayó.

Asimismo, el titular del MEF indicó que las medidas del plan de reactivación económica están en curso y tienen que ver con proyectos de ley que tienen que ser aprobados en el Congreso, así como una serie de resoluciones ministeriales y decretos supremos que dependen del Ejecutivo. “El tema es que tenemos buenas relaciones con el Congreso, al menos por el lado del sector Economía”, subrayó.

“Esta semana van a haber más proyectos de ley enviados al Congreso, y seguramente me van a ver más tiempo recurrente en el Congreso mirando cómo va el tema de la celeridad para la aprobación de los proyectos de ley”, afirmó el ministro de Economía.

También aseguró que no habrá modificaciones tributarias para el sector minero. “Creo que ha habido un poco de inestabilidad en cuanto a la política que genera miedos en términos de posibilidades de cambios en las condiciones económicas, lo que acabo de decir es que eso no va a suceder; en otras palabras, el tema de la normatividad tributaria, medio ambiental, se va a mantener tal cual, y eso debe generar confianza, porque obviamente tiene que haber consistencia entre lo que se dice y se hace”, afirmó.

La recuperación del sector minero será clave para mantener el liderazgo económico en la región en los siguientes años.

Finalmente, señaló que el sector privado tiene que participar más activamente en la solución de los conflictos sociales. “Esta tarea de mirar la conflictividad con las comunidades, la conflictividad social, no es un tema solamente del Estado, en el caso de las empresas pienso yo que pueden tener un mayor nivel de participación y estoy seguro que lo van a tener, porque nos damos cuenta que conflictividad social espanta a los inversores”, agregó.

Incentivos

En cuanto a los incentivos a la inversión en minería y destrabe de proyectos, se presentará proyecto de ley para prorrogar leyes N°27623 y 27624, que devuelven el IGV a la exploración en minería e hidrocarburos y se amplía el plazo de vigencia de 3 a 5 años.

Asimismo, Burneo señaló que se dotará de mayores recursos a la instituciones reguladoras y opinantes para que amplíen su capacidad instalada, de forma que sus procesos para emisión de informe y licencias sean más eficientes, promoviendo así la inversión minera.

“La actividad minera es muy importante por los efectos multiplicadores en lo que es la economía local. Estamos proponiendo promover la actividad de exploración minera a través de diversas medidas enmarcadas en el Plan Impulso Perú”, puntualizó Burneo.

