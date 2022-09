Ezio Oliva revela que padece de trastorno de ansiedad: “Si no lo tratas se convierte en una pesadilla”

Ezio Oliva revela que padece de trastorno de ansiedad. (Instagram)

Ezio Oliva fue al programa ‘Arriba mi Gente’ a promocionar su tema ‘El dolor de mi vida’ que hizo con Daniela Darcourt, cuando confesó que padece de trastorno de ansiedad hace muchos años, pero que se acrecentó en la etapa de pandemia.

El cantante peruano comentó a los conductores del magazine de Latina Televisión que su familia fue una parte fundamental para superar las crisis que tenía por la ansiedad y junto a un tratamiento psiquiátrico logró manejar, ahora vive con ese tema, pero lo tiene controlado.

“Soy un tipo ansioso e ido a profesionales, es un tema que conozco bastante bien. A todas personas que tienen un problema de ansiedad y depresión vayan al psiquiatra, no tengamos miedo”, dijo el artista.

Ezio Oliva revela que padece de ansiedad en programa 'Arriba mi Gente'. Latina Televisión.

El intérprete de ‘Siempre has sido tú’ relató que al comienzo pensaba que ir al psiquiatra es tema para locos debido a su ignorancia; sin embargo, luego entendió que “es como ir a un dentista a verse la muela”, en su caso necesitaba de un psiquiatra porque tenía un tema químico en su cerebro.

“Me diagnosticaron trastorno de ansiedad, es algo serio que hay que mirarlo sin miedo, pero con mucho respeto, es algo que debes aprender a convivir, es como tu hermano gemelo, es tu siamés” , expresó.

Por otro lado, Ezio Oliva recalcó que cuidar la salud mental es un muy importante y pide al público no avergonzarse del tema. “No hay que tener vergüenza para nada, la ansiedad no solo viene por lo malo, también por lo bueno, a veces tienes mucha chamba y eso lo reaviva”, acotó.

Ezio Oliva, cantante peruano. (Instagram)

Asimismo, el tema de no tomar pastillas porque se cree que puede haber una especie de adicción o dependencia. “No soy un profesional, en mi experiencia, eso que no quiero tomar pastillas es algo que también se regula, tú puedas tomar cierta cantidad y vas mejorando y tu médico te dice si bajas o no”.

Finalmente, comentó que el primer paso para los que tienen ansiedad es reconocerlo. “ Yo tengo un tema de ansiedad y aquí estoy, tengo días buenos y días malos”.

Ezio Oliva alertó que si no manejas el tema de la ansiedad y la depresión, tu vida se vuelve “una pesadilla” por años en tu vida, convirtiéndote en una persona infeliz. “Porque si no lo manejas es una pesadilla, la vida se convierte en una pesadilla”.

¿Cuánto cobra Ezio Oliva por una presentación?

Debido a la pedida de mano de Brunella Horna, donde cantó en un show privado Ezio Oliva, en diferentes programas de espectáculos se empezó a difundir la información sobre el costo que habría tenido este evento.

Según los informes se reveló que el cantante peruano de pop cobra 25 mil soles por dos horas de presentación en un evento privado. Esto sorprendió totalmente al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, quien al saber cuánto habría costado tener al esposo de Karen Schwarz en este evento, no pudo evitar mostrarse asombrado, especialmente porque era una gran cantidad de dinero para escucharlo cantar durante más de una hora.

“A mí lo que me parece increíble es que eso cobre el marido de la ‘mosca muerta’ y que haya quien se lo pague. ¿Eso cobra? Eso dicen”, comentó el popular ‘Peluchín’ en un primer momento.

“¿25 mil soles por ir a cantarte sus temas tontonetes ahí? Y encima que te habla de la ‘mosca muerta’ en la canción y encima pagarle, fuera de mi matrimonio”, acotó el presentador de televisión.

El conductor de Amor y Fuego lanzó un singular comentario al saber cuánto habría cobrado Ezio Oliva por cantar en la pedida de mano de Richard Acuña y Brunella Horna.

Asimismo, luego de unos minutos y tras analizar la situación, Rodrigo González interrumpió lo que estaba diciendo en ese momento su compañera Gigi Mitre para indicar que le parecía que Ezio Oliva es un buen cantante.

“Ahora, eso sí porque a mí no me gusta ser injusto: él es mejor cantante que ella presentadora. Sí... me quedé pensando, sí, no hay que ser mezquino, él es mejor cantante que ella presentadora”, señaló.

