Presidente de EsSalud habría “ordenado” que su amigo del gimnasio sea jefe de la institución en Tumbes

Gino Dávila estaría aprovechándose de su cargo para beneficiar a su entorno social.

Una nueva denuncia de tráfico de influencias sale a la luz luego de un reportaje de “Panorama” que presentó con reveladores audios conversaciones que pondrían al descubierto al presidente de EsSalud.

En esta oportunidad se trata de Gino Dávila, actual líder de la mencionada entidad del Estado que habría presionado en su institución para que uno de sus amigos muy íntimos del gimnasio, al que asiste con frecuencia, obtenga un cargo importante en la institución.

Según el programa dominical de Panamericana Televisión, el puesto solicitado por la autoridad de EsSalud era en la sucursal de Tumbes, en donde quería “acomodar” a uno de sus allegados como el nuevo jefe de Administración.

“Panorama” se comunicó con la exjefa de esa oficina y aseguró ante miles de televidentes que nunca le dieron explicación alguna sobre la salida del puesto que ocupaba.

Toda esta historia comenzó con una grabación difundida por el noticiero de Panamericana donde revelarían las conversaciones entre Gino Dávila Herrera y Jaime Chanduví.

Gino Dávila Herrera.

Según el material presentado por el dominical hace algunas horas, se evidenciaría que el presidente del directorio de Essalud, presionó al gerente de la institución en Tumbes, para que contrate de manera inmediata a José Arturo Villagarcía Maticorena.

“Gordo, te va a dar el mensaje, me estás cambiando administrador, está yendo este bandido. Al toque”, son las primeras palabras que se escuchan en los audios publicados por Panorama, donde se explicó que Jaime Chanduví es conocido por el líder de EsSalud como el ‘Gordo’.

Posteriormente, en el programa dominical se emite otro audio, donde José Villagarcía envió un mensaje de manera directa a Chanduví indicándole que reciba su petición y así ocupar el cargo de confianza en EsSalud para la región Tumbes.

“Te voy a mandar mis documentos para lanzar la propuesta como administrador. Por favor, amigo, ya. Acá estamos juntos en el gimnasio (con Dávila) y cualquier cosa coordinamos, estamos en contacto”, conversan durante la grabación emitida por Panorama.

Presidente de EsSalud involucrado en nueva denuncia. Foto: Andina

Es importante señalar, que según información del dominical, los audios publicados pertenecerían al martes 26 de julio del presente año, mientras que el titular de la institución se encontraba en el gimnasio con su amigo Villagarcía, el “recomendado”.

De esta manera, Gino Dávila, Jaime Chanduví y José Villagarcía, son denominados los nuevos integrantes del ‘tarjetazo’ en Essalud.

Respondió denuncia

Panorama se comunicó con el presidente de EsSalud para conocer su posición sobre esta denuncia pública de tráfico de influencias, a lo cual respondió reconociendo en primer lugar su voz en las conversaciones por WhatsApp.

Sin embargo, en su defensa, señaló que solo “sugirió” más no “ordenó” que se designe a su amigo del gimnasio, José Villagarcía, como nuevo jefe de Administración de la Red Asistencial Tumbes.

Todo por el contrario, Jaime Chanduví, negó ante la prensa estas conversaciones, sin importarle que su jefe inmediato confirmó ante el programa dominical la veracidad de los audios.

Se estarían ofreciendo cargos a los allegados del titular de dicha institución. (Andina)

Como se recuerda, hace menos de un mes, se suscribió una resolución de Lima para anunciar como nuevo administrador de la jefatura en Tumbes a José Arturo Villagarcía Maticorena, protagonista de esta denuncia pública transmitida en la última edición de Panorama.

Por su lado, Elva Victoria Ramos León, exadministradora de la institución que fue removida del cargo sin anuncio previo ni explicaciones, según detalló a Panorama, indicó que el 22 de agosto dejo de cumplir funciones en dicha entidad.

“Fue una salida abrupta, en realidad. A mi me notificaron de la noche a la mañana (...) Hasta ahora no entiendo porque me dieron por concluido el cargo de confianza”, concluyó mientras reveló que le dieron la noticia mientras se encontraba en etapa de gestación.

