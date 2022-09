Lilia Paredes estará en audiencia que definirá si le dictan impedimento de salida del país por 36 meses

Lilia Paredes sería la coordinadora de una organización criminal, según la Fiscalía.

Lilia Paredes estará en la audiencia programada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial que decidirá si declara fundada o no el pedido del Ministerio Público que solicita 36 meses de impedimento de salida del país en su contra por estar investigada al pertenecer presuntamente a una organización criminal.

Benji Espinoza, abogado de la primera dama, señaló que su cliente acudirá este jueves a las 9:30 de la mañana a la sede judicial. Días atrás, informó que que no se entregará a la Fiscalía el pasaporte de Paredes. Asimismo, indicó que puede afirmar de manera categórica que el mencionado documento no será remitido a las autoridades correspondientes. También aseguró, que esta decisión no cumple con los requisitos de la ley peruana.

“Por más buena voluntad (de Lilia Paredes y Pedro Castillo), les he dicho que no, no se entrega el pasaporte”, declaró la defensa de la primera dama durante su intervención en el medio local.

Hay que recordar que el pasado 5 de septiembre se iba a resolver la solicitud de la Fiscalía, pero todo se suspendió porque el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, presentó una recusación contra el juez Raúl Justiniano.

El papel de Lilia Paredes en este caso.

Investigada

El Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder formalizó en agosto la investigación preparatoria contra de Lilia Paredes por el presunto delito de organización criminal en perjuicio del Estado. El informe de la Fiscalía señala que la primera dama viabilizaba, financiaba y le otorgaba celeridad a las obras públicas que se adjudicaban de forma irregular bajo el conocimiento y aprobación del presidente Pedro Castillo.

Esta hipótesis se reforzó con la declaración del empresario Hugo Espino, quien se acogió a la figura de colaborador eficaz y aceptó ante el Equipo Especial que el 8 de agosto de 2021 se reunió con Yenifer Paredes para la coordinación de los proyectos con Lilia Paredes.

El representante de la empresa JJM Espino & Construcción también reveló que la profesora le pidió que apoye a su hermana con los proyectos de inversión a favor de la Municipalidad de Chachapoyas. Según mencionó, la cuñada tenía amistad con el alcalde y esto ayudaría a facilitar el acuerdo.

La disposición fiscal indica que la aparente red criminal que integraría la familia presidencial habría generado un beneficio económico de más de 6 millones de soles en obras públicas para municipios distritales como Anguía, Chachapoyas, Chadín y Cajatambo.

PJ declaró improcedente el habeas corpus de Yenifer Paredes que buscaba anular orden de prisión preventiva en su contra. (Andina)

Actualmente, la primera dama también tiene una denuncia penal por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negativa de colaborar con la administración de justicia de parte de la Fiscalía de Activos y por el supuesto delito de Plagio Agravado, Falsedad Genérica y Cobro Indebido en agravio del Estado.

Citada al Congreso

La Comisión de Fiscalización anunció que la primera dama, Lilian Paredes Navarro, y sus hermanos serán citados a ese grupo de trabajo en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos financiados por la Municipalidad de Anguía, Chachapoyas, Chadín de parte del Ministerio de Vivienda.

“Estas personas van a ser convocados en calidad de testigo, luego que tengamos recopilada toda la información de acuerdo a la evaluación que se va hacer en la comisión. En caso alguno se encuentre con prisión preventiva coordinaremos con los centros penitenciarios para tomar sus declaraciones”, expresó Héctor Ventura, titular de este grupo de trabajo.

Asimismo, manifestó que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado; la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, y el exjefe de Gabinete de ese portafolio, Salatiel Marrufo, serán citados en una próxima sesión.

