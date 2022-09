‘La Gran Estrella’: lágrimas y agradecimiento, así despidió Gisela Valcárcel a su programa de canto

Gisela Valcárcel no pudo evitar conmoverse en la última emisión de ‘La Gran Estrella’. Como se recuerda, la conductora de TV tuvo que acelerar el final del programa debido al bajo rating. En la emisión del sábado 24 de septiembre, la blonda animadora dedicó unas palabras al espacio y a quienes la apoyaron en este proyecto.

La presentadora de televisión se mostró muy agradecida con América TV por haberle dado la oportunidad de llevar a cabo ‘La Gran Estrella’. También se refirió a los anunciantes.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero decirle a cada uno de ellos (los participantes), pero sobre todo a este canal, les debo una gigante, gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero un día concebí que debía hacer lo que tenía que hacer, lo difícil era convencer a este canal. Muchas gracias amigos de América”, empezó Gisela Valcárcel.

La animadora agradeció también al gerente general de la televisora, Eric Jurgensen, por haberla escuchado. Sergio George y los anunciantes también estuvieron en su lista de agradecimientos.

“Gracias Sergio (se quiebra), porque sin tú saberlo, quizás si tú no estabas no se me habrían abierto las puertas para hacer esto. Y saben, han valido los 30 y picos años que he estado, para venir a este escenario un día y decir: ‘quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, el canal me lo ha permitido, debo decirles a nuestro anunciantes gracias. Muchas gracias a todos, espero que sigan disfrutando, pero no quiero cerrar este momento sin decir: ‘que el espectáculo continúe’”, señaló ante el aplauso del público.

Gisela Valcárcel se despide de 'La Gran Estrella' | América TV

Si bien es cierto, Gisela Valcárcel despidió a ‘La Gran Estrella’, el próximo sábado 1 de octubre volveremos a verla. La conductora de TV anunció el regreso de ‘El Gran Show’. “Ha llegado el momento de volver, de vivir la emoción “, se lee en un video promocional.

¿Quiénes ganaron en ‘La Gran Estrella’?

Este sábado 24 de septiembre, el programa premió a dos concursantes. Se trata de Indira Orbegoso y Karla Zapata, ambas lograron el triunfo tras dar una impecable presentación. Gisela Valcárcel anunció que trabajarán sus producciones musicales y las finalistas compartirán el premio.

En esta última gala, Susana Baca fue parte del jurado vip. La cantante y compositora fue recibida entre aplausos debido a su trayectoria. La cantante estuvo acompañada por Fiorella Cayo, Leslie Shaw y Miguel Álvarez.

Susana Baca rompe en llanto tras un merecido recibimiento en 'La Gran Estrella'. | América Televisión.

