Empresarios de Gamarra anuncian marcha a Palacio de Gobierno y exigen salida de ministro de la Producción. Fotos Gamarra / Andina

La pandemia por la COVID-19 afectó la economía de diferentes sectores, entre ellos el sector textil y por ende a los pequeños y micro empresarios del emporio comercial de Gamarra.

La presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña anunció que el próximo 5 de octubre se movilizarán hasta Palacio de Gobierno para solicitar un plan urgente de recuperación para este sector de la economía.

La vocera de los empresarios del rubro textil, indicó que el proceso de recuperación que iniciaron tras la pandemia, lleva un año paralizado. “No hemos podido superar que más del 50% de las mypes vuelva a trabajar. Eso significa que casi 50 mil micro y pequeñas empresas siguen en la quiebra y no han podido iniciar su proceso de recuperación”, manifestó en entrevista con RPP Noticias.

En ese sentido, Susana Saldaña señaló que alrededor de medio millón de peruanos no han podido recuperar su puesto de trabajo. “Si estas mypes no vuelven a trabajar, como debe ser, no tendrán su puesto de trabajo formal”, aseveró y agregó que por esta situación se encuentran atravesando distintos sectores manufactureros y productos de la micro y pequeña empresa. “No se ha tenido ni una sola medida contundente, efectiva, eficaz o real desde el gobierno central que ayude a la reactivación económica”, consideró.

Empresarios anunciaron movilización hacia Palacio de Gobierno para el próximo 5 de octubre. (Archivo)

La vocera de Gamarra indicó que los empresarios textiles no han tenido acceso a créditos con bajos intereses y además la importación de ropa asiática estaría copando el mercado por lo cual también se ven afectados. “El mercado peruano ha sido invadido completamente. El gobierno central no ha hecho nada para detener esta invasión y ello sin considerar que hay una industria nacional, y que hay un millón de peruanos en riesgo de perder su puesto de trabajo”, enfatizó.

Reuniones con las autoridades

La presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú precisó que, si bien han mantenido reuniones con el Ejecutivo, esto no habría servido de mucho. “Hemos conversado con las autoridades. En el mes de mayo, los ministros de la Producción y de Comercio Exterior fueron a Gamarra, escucharon las demandas, se tomaron la foto y no volvieron más”, puntualizó.

Empresario de Gamarra no pasan por una buena situación económica. (Agencia Andina)

Además, cuestionó que solo hayan convocado a algunos gremios y agregó que la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones terminó siendo “una mecedora” al considerar que “no ha servido de nada”. “Lo único que ha servido es que el Ministerio de la Producción se ha gastado un millón de soles en consultorías o hacer informes”, añadió.

Finalmente, sostuvo que los empresarios de este sector consideran que el Gobierno debe realizar cambios urgentes en el Ministerio de la Producción. “El ministro de la Producción no ha demostrado ni una sola medida lograda en favor de nuestro sector. Uno de los pedidos que tenemos es que se cambie al ministro”, sostuvo y añadió que los integrantes de los gremios de Gamarra no tienen banderas políticas ni favoritismos, aclarando que solo se trata de “un tema de trabajo”.

SEGUIR LEYENDO