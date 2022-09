Defensoría del Pueblo pide evitar la revictimización del hijo de Gonzalo Alegría

Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú. (Andina).

Luego que se filtrara más información sobre el presunto caso de violencia psicológica y sexual que habría protagonizado el candidato Gonzalo Alegría contra su propio hijo, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar la revictimización de la supuesta víctima.

A través de un comunicado en redes sociales, el organismo autónomo pidió a la población en general tener mayor cuidado a la hora de abordar este tema de manera pública, ya que se debe respetar los derechos del presunto agraviado.

“(La Defensoría del Pueblo) hace un llamado a la ciudadanía a respetar plenamente, en el abordaje del caso, los derechos de la víctima a su identidad e imagen y a la no revictimización. En ese sentido, se invoca, una vez más, a evitar exponer información o compartir discursos que lesionen los derechos fundamentales y la dignidad de la víctima”, se puede leer en el texto.

Piden explicaciones a la Fiscalía

La Defensoría del Pueblo también se ha mostrado activa sobre la supuesta intervención del candidato de Juntos por el Perú para que se borrara el expediente de la denuncia presentada en su contra por su hijo por violencia psicológica y sexual de los soportes informáticos del Poder Judicial, según la información dada a conocer por el portal ‘Nativa’.

El organismo anunció que ha iniciado una supervisión sobre este caso por lo que ha pedido, de manera pública, a la Fiscalía de la Nación tener acceso al expediente fiscal de la acusación a fin de verificar la existencia o no de alguna irregularidad que podría haberse dado durante el proceso de indagación.

La entidad pretender conocer con exactitud cómo fueron tratadas las distintas imputaciones que pesaban contra Gonzalo Alegría y el porqué las decisiones judiciales fueron archivarlas.

“Acudimos a Comisaría PNP de Orrantia para verificar denuncia contra Gonzalo Alegría. Se nos informó que fue enviada a la Fiscalía en su oportunidad. Ante ello, solicitamos al Ministerio Público informar sobre los motivos por los que se archivó la denuncia”, se lee en el pronunciamiento.

“Solicitamos a la Fiscalía responder el pedido del Poder Judicial respecto a si efectivamente se emitió una resolución archivando la referida denuncia. Continuaremos atentos al desarrollo del caso”, agregó el organismo a fin de que los hechos se esclarezcan.

Presunta víctima ratifica acusación

El último viernes 23 de setiembre, el hijo de Gonzalo Alegría manifestó ante las autoridades de España que los hechos denunciados en el 2021 contra su padre son verdaderas. Dichas declaraciones fueron luego presentadas ante la Defensoría del Pueblo, la cual tomó a consideración el testimonio.

Gonzalo Alegría fue denuncia por su propio hijo de violencia sexual.

Siguiendo esa misma línea, el presunto agraviado descartó que los chats en los que supuestamente se disculpaba con el candidato Alegría sean verdaderos, y que se habrían hecho desde una cuenta desactivada hace varios años.

“Hace dos días mi padre ha hecho públicos unos supuestos mensajes de Facebook míos en los que me disculpo. (...) Todos esos mensajes son totalmente falsos porque yo no he escrito ningún tipo de mensaje, esa cuenta de Facebook está en desuso desde hace más de un año, desde antes incluso que yo abandonara el domicilio en el que residía con él en Perú”, expresó la víctima en el programa conducido por Juliana Oxenford.

