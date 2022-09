Víctor Bazán, candidato por San Isidro, reconoció que tiene armas en su casa y que consume marihuana

En una entrevista con Karina Novoa a través de Radio Exitosa, el aspirante a la alcaldía de San Isidro, Víctor Hugo Bazán Pastor, reveló haber consumido marihuana con fines recreativos.

“No soy consumidor de marihuana, lo que se ve en el vídeo es que estoy manipulando, no estoy consumiendo; lo que sí debo decir es que sí he consumido, he probado de manera recreativa, pero actualmente no lo hago, esto no me descalifica como persona o político, no me hace corrupto”.

En un segundo momento, explicó que la difusión de dichos vídeos en los que aparece, son parte de una campaña para afectar su candidatura al cargo de burgomaestre.

“Me sorprende porque se trata de una campaña de desprestigio terrible; es un vídeo de hace un año y medio o dos años, quien graba es mi expareja de una relación corta; se trata de un vídeo que es de mi privacidad que no debió salir, pero yo soy trasparente, esto tiene un propósito político”.

Además, Bazán Pastor precisó que, si bien está a favor del consumo recreativo y medicinal de marihuana, en caso llegue ganar las elecciones distritales, enfatizará la lucha contra el tráfico de drogas.

“El consumo no está prohibido, lo que está prohibido es la comercialización y en eso vamos a poner un especial énfasis en la lucha contra las drogas; lo que yo consumí no ha sido comprado, fue algo que un amigo nos lo trajo, no lo compro”.

Un segundo vídeo se oye lo que aparentemente sería un arma de fuego rastrillándose y según manifiesta quien sería la expareja del candidato, le indica que tiene una pistola y que le dispare; ante ello, el Bazán descartó ser una persona violenta y que mantiene un respeto hacia las mujeres.

“Yo no soy una persona violenta, jamás lo he sido, respeto a las mujeres, tengo madre, esposa, hija y todo esto si se fijan en el vídeo quieren darle un contexto que no lo es; yo no tengo ninguna pistola ni le he apuntado y mucho menos a nadie y no la he agredido, yo lo que hago es decirle que no me filme, jamás he violentado ni física ni psicológicamente a las mujeres”.

