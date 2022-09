Entrega de animales, el valioso premio en el fútbol peruano que mantiene vivo el trueque ancestral

Normalmente se juegan campeonato relámpagos de eliminación directa.

El deporte rey ha pasado por distintos cambios con el transcurrir de los años. Desde la creación de las reglas del juego en Inglaterra hasta los máximos torneos de hoy en día como la Copa del Mundo, la Champions League, la Copa ;Libertadores, entre otras competencias, los premios has ido variando. Antes era una trofeo y el orgullo por tener el primer lugar, ahora son millones y millones de dólares. Sin embargo, en algunos puntos del Perú, los premios -hasta ahora- son animales.

Los animales como premios para el campeón

“Una vaca para el primer lugar”, se puede escuchar en las calles del interior del país. En esos lugares, donde el dinero no abunda, pero el ganado sí, se suele otorgar animales como premio para el campeón. Se juegan campeonatos relámpagos con eliminación directa en el transcurso de un día y al final el animal es el premio mayor. Además, no falta un plato de comida para los jugadores y cerveza o algún trago típico de la zona al final del día.

“Justo el viernes fui a Huaral a entrevistar a Pedrito Ruiz (ídolo máximo del deporte en Huaral) y me comentó que de muchacho recorrían la provincia para enfrentar a equipos lugareños en donde el premio no era pecuniario (dinero en efectivo) sino un toro”, me comenta Antenor Guerra-García, escritor del libro “El Fútbol Macho, 50 años de la Copa Perú”.

Los animales siguen siendo los máximos premios para los campeones en zonas rurales del Perú (El Blog Feroz).

Aunque esta no es una costumbre netamente peruana. Un empresario sudafricano obsequió una vaca o su equivalente en carne (880 dólares en esos años) a cada uno de los seis deportistas sudafricanos que ganaron medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en un reconocimiento al esfuerzo de los atletas que destacaron en la gesta deportiva. Algunos recibieron la vaca, otros la carne y lo donaron, mientras que uno no supo qué hacer en ese momento.

En conversación con Infobae, Luis Benites, goleador de la Liga 1 2022, también nos confirmó que le regalaban patos por cada gol que anotaba en los dsitintos campeonatos de barrio que jugaba en Piura. “Tenía 16 años y me pagaban 60 u 80 soles. Me decían, ‘si haces gol te regalamos un pato o una gallina’. Yo recibía no más y llegaba con eso a casa, mi madre feliz. Eran torneos relámpagos y a veces premiaban con un toro o una vaca. Me ha tocado llevarme 20 kilos de carne. Servía para ayudar a la familia. Aún contacto con los señores que me llevaban a esas estafas”, resaltó el futbolista de Sport Huancayo.

“Debe ser por la costumbre ancestral del trueque a lo largo de nuestro territorio y sobre todo en zonas rurales, responde Antenor, buscando una razón para tan peculiar forma de felicitar a los ganadores. En algunos rincones aún existe esta forma de premiar y sorprende a extraños.

Qué es el Trueque

El trueque es la acción de intercambiar bienes o servicios por otros productos o servicios de conveniencia, sin que exista la intervención del dinero en dicha operación y resultando la misma en un cambio satisfactorio para ambas partes.

El Trueque se mantiene en el Perú

El trueque aún se practica en zonas rurales del país, y la plataforma web Tayta Negocios, implementada por la Unidad Territorial Pasco, del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha refrescado su naturaleza de comercio equitativo y satisfacción mutua.

A través de esta web, las personas adultas mayores en pobreza extrema afiliadas al programa en Pasco ofrecen sus productos agropecuarios, artesanías y textiles, entre otros artículos, para ser intercambiados por la producción de sus paisanos, también beneficiarios de Pensión 65.

Una costumbre de los antiguos peruanos usa la tecnología para mantenerse viva (El Peruano)l.

Los interesados pactan los trueques en reuniones virtuales. Cinco kilos de papa nativa por dos kilos de charqui. Queso por cestas hechas a mano. Una manta multicolor por una banca de madera. Granadillas por maíz. Panes por trigo. Ollas de barro por sogas. Cuyes por chuño. Cuando las partes están satisfechas con lo que les ofrecen, el intercambio se ejecuta en una fecha posterior de manera presencial en una feria distrital.

