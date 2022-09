Shirley Arica se quiebra y niega haber participado en video íntimo. | Amor y Fuego.

Totalmente indignada. Hace unos días se difundió un supuesto video íntimo de Shirley Arica en las redes sociales. Ante la viralización de este material, la popular ‘Chica realidad’ decidió salir al frente para negar que ella sea la protagonista del clip, indicando que iniciará acciones legales contra los que resulten responsables.

Asimismo, en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la modelo indicó que este video para adultos no le afecta mucho a ella, sino a su familia, quienes se encuentran preocupados por el daño que le buscan hacer.

“Más que afectarme a mí, afecta a mi familia. Ver a mi mamá mortificada, verla llorando, ver a la gente que me rodea triste, triste porque siento que vengo haciendo las cosas de la mejor manera, no soy un ángel de la noche a la mañana, trato de mejorar, trato de cambiar las cosas que estoy haciendo y lo opacan de una manera así”, comentó.

De otro lado, Shirley Arica explicó la razón por la que ella no es la mujer que aparece en el video, indicando que si bien algunos tatuajes coinciden con las que ella tiene, finalmente su figura no es la misma.

“Yo no puedo tomarme una foto en esa posición y decir que tengo un lunar el brazo, un tatuaje en el cuello, tengo el perfil de otra manera, no soy esa muchacha, hasta el pelo y entrada del cabello son detalles que la gente no diferencia a simple vista”, precisó.

Sufrió depresión

Shirley Arica también habló del duro momento que tuvo que afrontar hace algunos meses cuando la relacionaron con un delincuente, pues la Fiscalía empezó a investigarla luego de haber comprado un lujoso carro.

“A mí me hicieron m... en Ecuador, porque estaba en Ecuador sola, yo me fui en depresión. Puedo ser loca, tener un carácter bien complicado, pero jamás me he metido en ese tipo de cosas”, comentó.

Shirley Arica revela que la primera vez que 'trabajo de verdad' fue en 'El Poder del Amor'. (Captura / Instagram)

No quería asistir a evento

La popular ‘Chica realidad’ tuvo un evento al lado de sus seguidores, al cual admitió no haber querido asistir por la difusión de su supuesto video íntimo, pues temía ser rechazada por sus propios fans..

“No quería venir la verdad, pero mi mamá es como la que siempre me dice: ‘Vamos tú puedes, le vas a dar el gusto a esa persona que te quiere ver mal’. Llegó un momento en el que me puse a pensar y dije: ‘Qué pasa si nadie va’. Entonces ella me dijo que me ponga bien y hay gente que me lo ha demostrado”, añadió.

Arrepentida

Para finalizar, Shirley Arica se mostró arrepentida por los malos tratos que tuvo con su mamá. “Yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho... No me enfocaba en las cosas que podía construir para después, yo vivía la vida loca. He tratado mal a mi mamá en muchas ocasiones. Ahora tengo una hija y no me imagino que ella me trate como lo hice yo con mi mamá en su momento”, añadió.

“Yo ya inicie los tramites del divorcio, creo que él todavía no se ha enterado. Esperemos que salga rápido, mientras tanto tengo que esperar, ya que no hemos firmado un divorcio de mutuo acuerdo”, sentenció.

