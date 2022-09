Shirley Arica recuerda su paso por ‘El Poder del Amor’ y habla sobre su frase ‘Tócame que soy realidad’. (Willax TV)

Shirley Arica vuelve a ser protagonista de diversos titulares en los medios de comunicación. La exchica reality recordó su participación en la primera temporada del programa de telerrealidad ‘El Poder del Amor’ del cual fue parte en el año 2021 y quedó entre las finalistas para ganarse el gran premio de 15 mil dólares.

Durante una entrevista en el espacio televisivo “Hablemos de Belleza” de Willax TV, la modelo sorprendió al confesar que antes de ser convocada para estar en el reality que se desarrollaba en Turquía, nunca había trabajado realmente en su vida, pues tuvo que adquirir muchas responsabilidades.

“La convivencia con otras personas era complicado. En ese tiempo que estuve allá en Turquía, tuve que aprender a convivir a la fuerza, no era como se pintaba. Hemos pasado bastantes cosas bien fuertes allá. Prácticamente es la primera vez que chambeé en mi vida, porque todo el tiempo he tonteado, es la verdad, ya con horarios, ya con una producción detrás, yo antes lo manejaba todo sola. Ahí fue más responsabilidad, me levantaba a las 5 de la mañana, a veces grabábamos como 20 horas”, comentó.

Asimismo, Shirley Arica señaló que gracias a su aparición en ‘El Poder del Amor’ se le abrieron varias puertas y se volvió muy popular en Ecuador, país donde estuvo laborando como conductora de un programa dedicado a tratar casos sociales. Además, estuvo como invitada en diferentes magazines para contar detalles del reality turco.

Shirley Arica en la casa de ‘El Poder del Amor’. (Instagram)

En otro momento, la influencer fue consultada por su apodo de ‘La chica realidad’ y la frase que la acompaña “Tócame que soy realidad“. Recordemos que, su ingreso al mundo de la farándula peruana fue a los 18 años cuando fue captada con el exfutbolista Reimond Manco, quien en aquella época era considerado toda una joven promesa del balón pie por haber destacado con la selección peruana en el Mundial Sub-17.

En aquel entonces, la exintegrante de ‘Combate’ brindó una entrevista al programa de Magaly Medina y contó cómo fue que conoció al deportista. Además, reveló que dicha frase se la dijo al jugador. Desde esa fecha, Shirley Arica comenzó a abrirse paso en el espectáculo nacional.

“Yo creo que esa fue una frase que me catapultó a la fama, gracias a mi amigo Reimond Manco, las cosas como son, pero la habilidad es mía obviamente y eso es algo que me caracteriza. Es una frase que me toca mucho, porque gracias a esa frase cambió mi vida en muchos aspectos, le tengo un cariño, siempre seré la chica realidad, renovada, madura con hijo”, agregó.

Shirley Arica y Reimond Manco. (Instagram)

Se enamoró en ‘El Poder del Amor’, pero la engañaron

Shirley Arica parecía haber encontrado el amor con Sebastián Tamayo en la primera temporada de ‘El Poder del Amor’, donde quedó en segundo lugar. Sin embargo, su romance no funcionó y se distanciaron en una dramática separación televisada. Desde entonces, se rumoreó que la manzana de la discordia fue Vanessa Claudio, la entonces conductora del reality.

Durante una entrevista para el espacio ‘Arriba Mi Gente’, la modelo peruana aseguró no tener buenos recuerdos del colombiano, pues le fue infiel con la presentadora. “Estuve enamorada de uno de los integrantes, pero no funcionó porque me puso los (cuernos)... y con la conductora, imagínate. De verdad, pasó cada cosa. Nunca me imaginé ir a Turquía. Quedé en segundo lugar, y me fue muy bien. Ay, no pongan la imagen de ese hombre”, comentó Arica cuando vio la fotografía de Tamayo.

Shirley Arica confirma que Sebastián Mayo la engañó con la excoductora de El Poder del Amor | VIDEO: Latina / Arriba Mi Gente

