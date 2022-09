Lince: Cerrarán avenida Arequipa para erradicar prostitución y delincuencia

Municipio de Lince y PNP intervienen hostal donde se ejercía la prostitución. Foto: Municipalidad de Lince.

Una vez más la avenida Arequipa vuelve a ser señalada como punto de concentración del meretricio y las diferentes modalidades delincuenciales; por ello la Policía Nacional en conjunto con la municipalidad de Lince, realizaron una marcha como parte de un operativo para poder erradicar estos males que vienen denunciando los vecinos del distrito.

“Esta situación no puede seguir ocurriendo cuando hay una zona que prácticamente está tomada por la informalidad; acá hay conductas criminales que se están presentando, incluso hay actos de sicariato, venta de drogas, una serie de eventos que perturban la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, indicó el general Jorge Luis Ángulo.

En un segundo momento, el miembro de la Policía Nacional indicó que el cierre de la avenida solo es una medida temporal para que los miembros de las fuerzas del orden puedan combatir las diferentes modalidades en las que operan los malhechores.

“Hay unidades de la policía que obviamente no están acá, ellos trabajan en otras modalidades; sin embargo, los resultados ustedes lo van a ver en los próximos días y en las próximas semanas, cuando nosotros en forma recurrente tendremos que intervenir”.

Además, el burgomaestre del distrito, Vicente Amable, mencionó para el noticiero de Panamericana que la extensa avenida estará cerrada para el tránsito vehicular desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente .

“Esta calle donde se ha restringido el transito vehicular, mientras que las otras avenidas, llámese avenida Pettit Thouars, el tránsito es normal porque son vías metropolitanas; tenemos la calle Risso y Bernardo Alcedo que también son parte de la intervención, pero esta es la única calle donde va a haber restricción vehicular”.

Por su parte, los comerciantes no ven del todo bien esta medida por parte de las autoridades, puesto que consideran que los ingresos de sus negocios podrían verse afectados.

“Me parece bien, pero ojalá que sea siempre, porque a veces son flor de un día; eso es lo que uno quiere que la comunidad esté tranquila porque hay mucha delincuencia, mucha prostitución, no se puede caminar tranquilo. Me parece mal porque si los carros no pasan, ¿Cómo el negocio crece? Desde que están las bancas y macetas ya el negocio no crecerá”, mencionaron un par de emprendedores.

Los efectivos policiales permanecerán en la zona a fin de preservar la seguridad y tranquilidad en los vecinos de Lince.

