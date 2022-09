Lince: Extorsionadores amenazan de muerte y exigen S/5 mil a dueños de restaurantes

Dueños de restaurantes son amenazados por extorsionadores en Lince. (América Tv)

En el distrito de Lince, extorsionadores amenazan de muerte y exigen un pago de hasta S/5.000 a propietarios de restaurantes. Así lo aseguraron las víctimas, quienes a su vez, solicitan garantías para su integridad y seguridad de su negocio.

“Mira, acá somos una organización que está llevando el control de toda esta zona y de los últimos crímenes. Acá, negocio chico y grande tienen que pagarnos. Ni la Policía te va a respaldar”, se puede escuchar en los audios y videos amenazantes que reciben los empresarios.

Además, el extorsionador precisa en el video difundido por América Noticias lo siguiente: “ Acá la única solución es el dinero. En caso contrario, voy a meterme a tu casa a matar a uno de tu familia ”.

La señora Clara Cahuana, propietaria de una cevichería en Lince, recibió dicho material junto a un mensaje de texto amenazante a través de WhatsApp. “Que si no pago los S/ 5.000 en un plazo de 24 horas pondrán dinamita en mi negocio o atentan contra mi familia”, dijo.

“Nos inquieta esos mensajes. No nos dejan trabajar tranquilos. Lo que preocupa es que el mensaje amenazante va dirigido a ella”, dijo el esposo de la señora Clara, Sabino Elario.

Por otro lado, se encuentra el caso de Jhon Rojas, quien es dueño de un restaurante que abrió hace seis años en Lince. Su caso se asimila al de Cahuana, pues también le exigieron el pago de S/5.000. “Si no pago dentro de las 24 horas atentan contra mi negocio, los trabajadores y mi familia. Yo no he hecho el pago porque sino me estoy dejando intimidar”, expresó.

“No puedo pagar cinco mil soles porque significa perder y no habría más que cerrar el negocio. Es una red que quiere atacar en varios distritos. Aquí, uno no puede emprender porque te cobran cupo”, añadió.

Cabe resaltar que, los empresarios que han sido extorsionados resaltaron que a la fecha los delincuentes han amenazado a varios propietarios de cevicherías. Además, recordaron que hace un mes los dueños de pollerías fueron los perjudicados con esta modalidad delictiva del cobro de cupos .

Finalmente, los agraviados denunciaron lo sucedido y esperan que la Policía Nacional del Perú (PNP) tome las medidas correspondientes.

Extorsión en La Libertad

Hasta una vivienda en el distrito de Laredo, jurisdicción de Trujillo, llegaron unos delincuentes y arrojaron cuatro artefactos explosivos. Asimismo, este hecho se registró durante el pasado miércoles, cuando unos desconocidos dejaron cuatro cartuchos y una misiva extorsiva dirigida para los dueños de la vivienda.

El caso de extorsión quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal Este de El Porvenir. (Andina)

De ese modo, los agraviados comunicaron el hecho a la comisaría del sector e inmediatamente se acercó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de dicha zona.

Los detectives, al llegar al inmueble, limitaron la zona y recogieron el objeto explosivo que estaba dentro de una bolsa blanca de plástico y una de tela de color azul.

“Se trata de cuatro emulsiones encartuchadas (canillas) de color rojo, siete fulminantes, un encendedor metálico, una lata de spray y cables diversos”, precisaron los efectivos policiales.

