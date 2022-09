La Victoria: así va la intención de votos de cara a las Elecciones Municipales 2022

Candidatos que lideran el voto popular del distrito de La Victoria. Foto: Facebook

Quedan aproximadamente dos semanas para realizarse las contiendas electorales para conocer a los próximos gobernantes y alcaldes distritales. La Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) llevó a cabo una encuesta en diversas jurisdicciones, esta vez se conoció quién de los aspirantes del distrito de La Victoria lidera el voto popular.

El último informe realizado por CPI tuvo un sondeo entre 9 y 16 de septiembre a los hombres y mujeres desde los 18 hasta los 70 años, quienes viven y votan en este distrito limeño. Luis Gutiérrez Salvatierra es el actual alcalde de La Victoria, que será reemplazado por uno de los 10 postulantes que buscan llegar al sillón municipal.

Candidatos

De acuerdo con el estudio, el primer lugar tiene una mínima diferencia porcentual. Asimismo, los partidos que se encuentran entre los que estarían disputando el liderazgo de la municipalidad son: Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú. Cabe recordar que, las tres organizaciones mencionadas también cuentan con aspirantes a la alcaldía de Lima Metropolitana.

♦ Alberto Fernando Moreno Mejia (Somos Perú): 14,6%

♦ Rubén Dioscorides Cano Altez (Renovación Popular): 13,1%

♦ Segundo Sergio Vásquez Coronado (Podemos Perú): 9%

♦ Isaac Demetrio Ferro Lozano (Fuerza Popular): 4,2%

♦ Harry Max Castro Durand (APP): 2,2%

♦ Mario César Uribe Rubio (FIM): 2,2%

♦ Jorge Jeri Juscamaita (Perú Libre): 1,2%

♦ Jorge Luis Rivera Inuma (AP): 1,2%

♦ Luis Enrique Saco Vértiz Portal (PPP): 0,3%

♦ Rodolfo Gregorio Barnadas Pacheco (Partido Morado): 0,2%

♦ Ninguno de ellos: 16,8%

♦ No precisa: 35%

No obstante, los vecinos de La Victoria prefieren no votar por ninguno de los mencionados representando el 16,8%. Mientras que el 35% no tiene claro por quién votaría. Por ello, aún queda tiempo para que los postulantes puedan difundir sus propuestas a favor del distrito.

Municipalidad de La Victoria. Foto: Pulso municipal

La Victoria

El distrito se creó el 2 de febrero de 1920 y es uno de los más populosos de Lima. Cabe precisar que, esta jurisdicción cuenta con el centro comercial más grande conocido como Gamarra. Las problemáticas son semejantes a los demás distritos como es la inseguridad ciudadana, como también la limpieza y orden público.

El estudio encuestó a 40 mil 508 personas con una muestra de 400. El margen de error es de +- 4.9% y el nivel de confianza de 95.5%.

