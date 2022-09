Empresarios de Gamarra protestarán frente a Palacio de Gobierno para exigir apoyo al Ministerio de Producción

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú precisa que, antes de pandemia, Gamarra generaba 500 mil puestos de trabajo. (Andina)

El próximo 5 de octubre se llevará a cabo una marcha por parte de las mypes peruanas hacia Palacio de Gobierno. Asimismo, los empresarios de Gamarra serán los encargados de liderar el acto y exigen que se tomen las medidas correspondientes para brindar créditos más accesibles al sector y eliminar la informalidad.

“[A la marcha] se están sumando gremios de Lima y todo el país. Antes de la pandemia, toda la industria textil-confecciones generaba un millón de puestos de trabajo; pero la recuperación está solo al 50%, es decir, faltan recuperar 500 mil puestos. El gobierno del presidente Pedro Castillo no ha ejecutado medidas concretas para reactivar nuestro sector”, comentó a Trome la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

De ese modo, agregó a dicho medio que es “evidente el abandono de las autoridades’ en el proceso de recuperación de toda la cadena productiva”.

Importación de prendas

Por otro lado, los empresarios de dicho sector solicitan que el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, deje el cargo de forma inmediata debido a que ha votado en dos oportunidades contra la aplicación de salvaguardias a prendas que provienen de China. Así lo indicaron a Perú 21.

“Estamos exigiendo desde hace mucho la aplicación inmediata de salvaguardias y el incremento de aranceles al 30% a la importación de prendas de China y Bangladesh. Pese a la recomendación de Indecopi, no se protege la industria nacional y esas prendas de Asia siguen invadiendo el mercado peruano”, precisó Saldaña a Trome.

En esa línea, destacó en dicho medio que es importante realizar un “rescato financiero” dirigido a las micro y pequeñas empresas. “Así como a la mediana y gran empresa le dieron Reactiva, las mypes necesitan créditos con tasas de no más de 5%, pero no con intereses no usureros”, dijo.

Comercio informal

Además, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú indicó que otro problema que persiste y afecta a las empresas involucradas es el comercio informal.

Susana Saldaña reveló que la marcha iniciará en Gamarra y se dirigirá hacia el Congreso para pedir la censura de ministros que "trabajan contra las mypes". (Andina)

“Los gamarrinos pagamos alquiler de local, personal, impuestos; pero muchos otros venden hasta tapando los accesos al emporio y la puerta de tiendas y galerías, porque hay mafias que lucran con las calles. Tenemos que acabar con ese caos e informalidad que no solo afecta las ventas en nuestros negocios sino que trae inseguridad y delincuencia”, expresó para Trome.

Cabe resaltar que, el presupuesto para el programa Compras MyPerú también se encuentra dentro de sus demandas. Con ello, las mypes tienen acceso para vender al Estado. “No hay ni un sol de presupuesto que el gobierno haya asignado”, reveló Susana Saldaña.

Finalmente, aseveró que la marcha iniciará en Gamarra rumbo al Congreso de la República, con el objetivo de entregar sus respectivos petitorios. “Pediremos también la censura de ministros que trabajan contra las mypes. Luego iremos hacia Palacio de Gobierno”, acotó.

