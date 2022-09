Luis Kamiche denuncia discriminación por parte de congresista de Acción Popular

Luis Kamiche tuvo que ser operado por un cáncer a la garganta.

El Congreso vuelve ser centro de polémicas, esta vez enfocada en supuestos actos de discriminación entre congresistas de la República. El legislador Luis Kamiche emitió un pronunciamiento en el que señala a Edwin Martínez Talavera, representante de Arequipa por Acción Popular, de discriminación. Sin embargo, este no habría sido un único caso, sino que se habría repetido en diversas ocasiones.

“De manera cotidiana, sin importar el contexto que me encuentre, utilizando sonidos guturales, gestos grotescos y ademanes burlescos, me discrimina por la condición de discapacidad permanente que me ha condenado a utilizar una laringe electrónica”, se lee en la publicación dirigida al presidente de la Comisión de Inclusión y de Personas con Discapacidad del Congreso de la República.

Edwin Martínez ha sido señalado por discriminar al congresista Luis Kamiche.

Kaminche asegura haber intentado hacer pública su denuncia a través del pleno del Congreso, pero la Mesa Directiva no le habría permitido intervenir para dar sus descargos, así lo señaló en el texto mencionado. Además, cuestionó la actitud de varios congresistas a quienes señaló de encarnar “el modelo de prescindencia de la discapacidad que en la Edad media creía que los discapacitados son objetos dolientes y pobres, portadores del castigo divino”.

Meses atrás el congresista de Perú Democrático reveló que se había sometido a una laringectomía total luego de que se le detectara cáncer a la garganta. La operación le permitió continuar con vida, pero con la necesidad de utilizar un dispositivo que se acerca a su cuello con el fin de comunicarse con su entorno. El legislador reveló que no fuma y que toda su vida ha practicado deporte.

Supuestas disculpas

Kamiche ha señalado que el congresista Martínez ha intentado pedir disculpas por sus actitudes; sin embargo, este intentó maquillar su reprochable actitud calificando de “broma” lo que ha venido haciendo. “En la sesión del pleno, alertado por algún integrante infidente de la Mesa Directiva y ante el miedo de ser denunciado ante la Comisión de Ética, me pide disculpas autocalificando su conducta discriminatoria como simple broma”, escribió el parlamentario afectado.

Edwin Martínez habría intentado pedir disculpas al congresista Kamiche.

Asimismo, el representante de Perú Democrático ha lamentado que una institución con tan poca popularidad impida que se denuncie la discriminación y señaló que se esté “protegiéndolo tácitamente”. Kamiche reveló que en el Congreso tan solo existe un “único baño para personas con discapacidad” que “funciona son las condiciones mínimas de higiene” y que no cuenta con accesos ni señalización adecuada”.

“A mí me faltaba la respiración y no entendía el porqué, caminaba una cuadra y me echaba como si hubiera corrido 10 y me decían que era estrés”, relató Kamiche cuando empezó a usar el dispositivo que le permite comunicarse con sus allegados. Los síntomas obligó a que se le realizara una cirugía donde le extirparon un tumor que impedía el paso del aire a los pulmones. Pese a ello, perdió el 95% de sus cuerdas vocales y la laringe.

SEGUIR LEYENDO