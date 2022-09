SJL: Condenan a seis años de prisión a madre que mató a su pareja por acuchillar a su hijo

Condenan a seis años de prisión a madre que mató a su pareja por acuchillar a su hijo. Foto referencial: Gobierno del Perú

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia condenó a seis años de pena privativa contra Giovanna Blanca Rojas Nicolás por el delito de parricidio. En defensa de su hijo, esta madre le asestó un cuchillo en el pecho a Alexander León Blanco ocasionándole la muerte.

Esta sala, también pidió una reparación civil de S/10.000 para los familiares del agraviado. La decisión fue tomada por mayoría, pero la magistrada María Esther Limas Uribe no estuvo de acuerdo con la resolución, debido a que no había tomado en cuenta el testimonio del menor. Para la magistrada la madre no tuvo más opción que atacar con un cuchillo a su conviviente, después de que este le introdujera un cuchillo en el pie izquierdo a su hijo de 12 años e incluso les amenazara.

Además, manifestó que Rojas Nicolás no puede ser calificada como irracional por la superioridad física del agresor quien se encontraba violento, a raíz de ello pudo haber ocasionado la muerte de la madre y sus otros hijos. No obstante, los otros jueces consideran que este ataque fue excesivo e innecesario, porque León Blanco ya no tenía en su poder el cuchillo.

Menor fue acuchillado por su padrastro en la pierna izquierda. Foto referencial. Foto: Agencia Andina

Los hechos

El 30 de noviembre del 2015 en la madrugada, Alexander León le propinó un golpe en la nariz a Giovanna Blanca por celos cuando se encontraban bebiendo alcohol en una discoteca. Luego de ello, la mujer llegó a su casa ubicada en San Juan de Lurigancho, por lo que cuando estaba subiendo las escaleras fue agredida nuevamente por su misma pareja, quien la metió al cuarto y empezó a reclamarle.

Uno de sus hijos, al escuchar estos gritos, salió en defensa de su progenitora. Sin embargo, esto generó molestia a su agresor que se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo, con el cual atacó en el pie derecho al menor. En este sentido, la acusada procedió a retirar este artículo y le pidió que se retirara del lugar, pero hizo caso omiso.

De acuerdo con los testimonios del menor, este indicó que la pareja de su mamá le intentó acuchillar varias veces por lo que tuvo que esquivar esta arma punzo cortante, prueba de ello es los huecos que presenta su mueble, aseveró. Además, dijo ser testigo de la violencia de su padrastro contra su madre, quien también los maltrataba psicológicamente cuando tomaba bebidas alcohólicas.

Cabe recordar que, en diciembre del 2015, la tutela de los tres hijos de la condenada pasó al Estado. Actualmente, Giovanna Blanca se encuentra libre, por lo que el Poder Judicial dispuso su ubicación y captura de esta madre de familia.

SEGUIR LEYENDO