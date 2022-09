Cuál es el significado de “afanar” y cómo se usa en Perú

En el 2004, Martha Hildebrandt explicó su uso en el Perú.

Existen un sinfín de dudas, algunas mucho más comunes que otras, que nos pueden venir a la mente a la hora de querer hacer un buen uso del lenguaje y la redacción. Por ejemplio, la palabra “afanar” en Perú es una que escuchamos en distintos momentos y contextos. Algunos, lo usan para explicar que están intentando coquetear o seducir a una mujer, aunque también como sinónimo de robar o hurtar. La Real Academia Española resuelve las dudas.

¿Cuál es su origen y qué dice la RAE?

El origen de esta palabra viene del árabe hispánico faná y este del clásico fanā: extinción o agotamiento por la pasión. La RAE dice que “afanar(se)” significa poner empeño en conseguir algo. Es intransitivo, normalmente pronominal, y se construye con un complemento precedido de “en” o “por”. Además, debe exitarse usar la construcción con “a”.

Por ejemplo

Correcto:

- Me afané en buscar lugares adecuados para mis conciertos.

- El Gobierno se afana por controlar los excedentes de liquidez.

- Los militares rusos se afanan en realizar las últimas compras.

Incorrecto:

- Los militares rusos se afanan a realizar las últimas compras.

- El Gobierno se afana a controlar los excedentes de liquidez.

¿Qué significa “afanar” en Perú?

Martha Hildebrandt, en el año 2004, explicó a El Comercio el significado de esta palabra, luego de escucharla en varias ocasiones y hasta leerlo en la revista Caretas. La reconocida lingüista y política peruana, quien también trabajó en la Real Academia Española por varios años, resaltó que esta pálabra también se usa como sinónimo de robar o hurtar.

“En la lengua general, afanar tiene el sentido transitivo y coloquial de “hurtar, estafar, robar”, y los pronominales de “entregarse al trabajo”, “hacer diligencias para conseguir algo” y “trabajar corporalmente”. Pero en el castellano coloquial y juvenil del Perú afanar ha tomado el sentido transitivo de “cortejar sentimentalmente un hombre a una mujer” (Diccionario de americanismos, ASALE, 2010). Véase un ejemplo de la revista limeña Caretas: “El que no llora no mama y el que no afana es un gil”, detalló.

¿Qué es la RAE?

Estas siglas corresponden a la Real Academia Española, una institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante desde su fundación en 1713 a cargo de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga.

La RAE tiene como misión “cuidar que la evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua”, se lee en su plataforma web.

¿Es válido decir mayor o «más mayor»?

Si tienes dudas respecto al correcto uso de la lengua española, puedes acudir a la cuenta oficial de la RAE en Twitter o escribir desde una publicación propia mencionando tu duda el usuario de la RAE (@RAEinforma) y añadir el hashtag #dudaRAE. La respuesta se da dentro del mismo día.

