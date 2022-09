Integrantes de Coldplay posan con chullos mientras muestran orgullosos todos los obsequios de sus fans

Coldplay da su último concierto del 2022 en Lima | Twitter

El paso de Coldplay por nuestro país ha causado conmoción entre sus fanáticos, quienes no solo han ido al concierto para disfrutar de uno de sus dos conciertos, realizados el 13 y 14 de septiembre en Estadio Nacional, sino que también acudieron al recinto con regalos y pancartas para cada uno de los integrantes.

Y no solo eso, los fans también llegaron al hotel donde se hospedó la agrupación para hacerle llegar estos presentes, los cuales fueron recibidos con mucho cariño. Así lo dejaron saber Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes no dudaron en posar muy orgullosos cada uno de estos detalles.

A través de las redes sociales de la banda, los artistas se mostraron agradecidos con sus fanáticos. Chris Martin y Will Champion se pusieron chullos, mientras que Jon Buckland y Guy Berryman posaron con los instrumentos musicales de nuestro país. El pisco y los detalles andinos tampoco faltaron. La agrupación lució toda una mesa de estas muestras de cariño de sus fans.

Coldplay posa con los regalos de sus fans peruanos. | Instagram

Esta imagen no tardó en generar revuelo entre sus seguidores, quienes muy emocionados comentaron. “Vuelva pronto”, “Perú los ama”, “Los amamos pro siempre”, “Los amo tanto desde que tengo 7 años. Gracias pro una noche increíble”, son solo algunos de los muchos mensajes que se pueden leer en la red.

Chris Martin lució chullo en concierto

Cabe indicar que no es la primera vez que Chris Martin luce un chullo en su visita de este año, también lo llegó a hacer durante su concierto. Un fanático llamado Danny Vidal Gambini lanzó con todas sus fuerzas el gorro andino cuando el cantante estaba en escenario. El vocalista lo agarró y no dudó en ponérselo en la cabeza.

“Gracias Coldplay, lo que viví no lo superaré nunca”, contó el fan en un video publicado en TikTok, el cual se hizo viral en la plataforma china.

Dos conciertos y un sueño realizado

Coldplay regresó a Perú después de seis años. Como se recuerda, la agrupación brindó su primer concierto en nuestro país en el 2016, siendo uno de los show más vendidos en ese año, al igual que este.

La banda cumplió el sueño de sus miles de fans tras realizar dos esperados conciertos en Perú. Los shows que fueron parte de la gira ‘Music of the Spheres’ hicieron vibrar a los asistentes y hasta paralizaron el tránsito limeño por algunas horas. Además de las redes sociales.

En ambas fechas, la peruana Andrea Martínez y Camila Cabello fueron las encargadas de abrir el espectáculo. Desde las 21: 00 horas, los fanáticos esperaron con ansias la aparición de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes tocaron grandes éxitos como “Viva la vida”, “Fix You”, “Yellow”, “Hymn for the Weekend”, entre otros.

(Vídeo: Twitter).

