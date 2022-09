Ronderos de Cajamarca piden solicitar persona no grata a Pedro Castillo

Rondas campesinas en Cajamarca.

A pesar de que el presidente Pedro Castillo ha aumentado su aprobación ciudadana en medio de la inestabilidad política y las seis investigaciones que tiene en la Fiscalía de la Nación por diversos delitos, hay sectores que definitivamente ya no desean ofrecerle su apoyo a su gobierno. Uno de ellos son, por ejemplo, las rondas campesinas.

La Confederación de Rondas Campesinas de Cajamarca, cuyo titular es Valentín Sánchez, ha pedido que la región declare como persona no grata al jefe de Estado. ¿La razón? Ya no pueden ocultar su decepción por el manejo del Poder Ejecutivo desde el año pasado. Tal es así que recalcan que Castillo se olvidó de las personas que lo respaldaron en la pasada campaña electoral.

“Acá (en Cajamarca) se debe declarar persona no grata al señor presidente. Él llegó al poder tomando el nombre de las rondas campesinas y la lucha contra la corrupción, sin embargo ha sido todo al revés y ahora vemos en los medios de comunicación que él y su familia están involucrados en denuncias”, reclamó en declaraciones recogidas por el diario Perú 21.

En esa línea, el dirigente ronderil enfatiza que se sienten defraudados con la elección de Castillo porque no cumplió las promesas de campaña cuando era candidato por Perú Libre. “Los hermanos agricultores no tienen el apoyo que tanto prometió, hasta la fecha no se soluciona el problema de los fertilizantes, hubo tres licitaciones y todo se ha caído”, añadió.

Pedro Castillo ha señalado haber sido rondero en su natal Cajamarca durante su juventud. (Foto: ANDINA/Prensa Presidencia)

De otro lado, Sánchez sostuvo que las rondas campesinas están divididas en dos facciones desde 1980. Por ello, señaló que Central Única Nacional de Rondas Campesinas serían la que mantiene nexos con el gobierno de Castillo. “Una facción es la Central Única Nacional de Rondas Campesinas - CUNARC, vinculados a Patria Roja, la otra es la Confederación Nacional de Rondas Campesinas que presido y no pertenecemos a ningún partido”, apuntó.

En efecto, el presidente Castillo ha recibido en más de una oportunidad a CUNARC en Palacio de Gobierno. Tal cercanía ha sido interpretada por la oposición como una fuerza de choque frente a las graves denuncias que hay contra el entorno del mandatario.

“Para mí es un gran reto estar frente a la administración del Perú, pero debo decirles que siempre estoy dispuesto y me estaré poniendo a disposición de las rondas campesinas si a ustedes les consta que he robado un centavo al pueblo peruano”, sostuvo Castillo en una actividad pública en junio.

Polémica

Como se recuerda, las rondas campesinas estuvieron en el ojo de la polémica tras ras ser acusadas de secuestrar a dos periodistas del programa Cuarto Poder, retener sus equipos audiovisuales y obligar a uno de ellos a ofrecer un comunicado en la señal del canal América TV para retornar a la libertad en julio pasado.

Además, estos grupos fueron criticados mantener en cautiverio a siete mujeres a las que acusaron de hechicería y fueron brutalmente agredidas tal como se difundió en video de las redes sociales.

