Norma Yarrow: causal de vacancia se cae de madura

Declaraciones De La Congresista Norma Yarrow. I TV Perú

Esta mañana, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow brindó declaraciones a la prensa, sobre diferentes temas de coyuntura política, como la presentación de una moción de censura al ministro del Interior, Willy Huerta, hasta una eventual vacancia presidencial.

Yarrow consideró correcta la decisión del nuevo titular del Parlamento, José Williams Zapata de citar al presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República para discutir “no solo proyectos legislativos sino también la crisis política en la que vivimos”. Asimismo, sostuvo que, desde el Congreso, la invitación cursada al mandatario contiene fecha y hora, a comparación de la enviada desde Palacio de Gobierno, la que sostuvo fue “una invitación vacía”.

Censura a ministro del Interior

Sobre una eventual censura al ministro del Interior, Willy Huerta, informó que ya se inició con la recolección de firmas para presentar la moción a raíz de” tremenda barbaridad con el coronel PNP Harvey Colchado”.

“Esta ya es una clara muestra de desesperación por parte del gobierno de querer ser obstruccionista a todo lo que se está haciendo en los procesos de investigación a las personas que están siendo buscadas por actos de corrupción”, declaró a los medios de prensa en el Congreso de la República.

Willy Huerta (Andina)

“No me cabe la menor duda que sacar a Colchado en horas de la noche y reponerlo en la madrugada es debido a la opinión publica”, expresó y sostuvo que hay un cansancio de que “el presidente trate de trabajar con argucias y cortinas de humo”, esto en referencia a la juramentación pasada las 10:00 p. m. del último miércoles, la que consideró “repite las figuritas porque ya no tiene otras carteras más”.

La legisladora también sostuvo que el titular del Mininter no puede, en su calidad de ministro, no puede echarles la culpa a otras personas y señalar que no tiene conocimiento. “Si no tenía conocimiento no está preparado para el cargo”, aseveró y añadió que desde su bancada están evaluando respaldar su censura.

Documento que oficializa el retiro de Harvey Colchado de su puesto en la Digimin.

Adelanto de elecciones y vacancia presidencial

Norma Yarrow explicó que para proceder con la figura de adelanto de elecciones se requiere cambiar algunos artículos de la Constitución. “Nosotros tenemos que cambiar algunos artículos de la Constitución porque si no vamos a caer en más de lo mismo”, expresó.

Asimismo, manifestó que “nadie quiere atornillarse a su curul” y enfatizó en que el Congreso de la República tiene que recuperar su imagen y brindarle tranquilidad a la ciudadanía.

También criticó a la legisladora Susel Paredes, al indica que es “irresponsable que salga a decir que en setiembre se tiene que mandar a un referéndum”. Manifestó que esta propuesta “solo traerá un caos más en el Perú y un monto de dinero que se traería abajo”.

Respecto a una eventual vacancia presidencial, aseveró que “se cae de madura”, y recordó que “por mucho menos se ha vacado a otro presidente”. Asimismo, recordó que el presidente Pedro Castillo cuenta con seis investigaciones en su contra y anunció que presentará la séptima en torno a la polémica generada por el presupuesto prometido para los niños con enfermedades oncológicas.

“Ojalá consigamos este proceso de vacancia presidencial porque ya la situación es insostenible”, puntualizó.

Norma Yarrow presentará denuncia tras la polémica generada por el presupuesto prometido para niños con enfermedades oncológicas.

Caso Freddy Díaz

Sobre el testigo clave en la investigación por la denuncia de violación sexual que se le sigue al congresista Freddy Diaz, que falleció en medio de un asalto en el mes de agosto, la parlamentaria de Avanza País indicó que es un tema bastante grave que la Fiscalía debe acelerar.

En esa línea, señaló que se requiere la investigación fiscal para debatir el tema del desafuero ya que Freddy Díaz, solo ha recibido una suspensión por 120 días sin goce de haber. Además, indicó que es la subcomisión de Acusaciones Constitucionales la encargada de la denuncia constitucional en contra del parlamentario.

