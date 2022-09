Fanático sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio en pleno concierto de Coldplay en Lima

Fanático le pidió matrimonio a su novia en pleno concierto de Coldplay en Lima. (TikTok)

El último 13 de setiembre, se vivió uno de los más esperados conciertos del año. La banda británica Coldplay hizo retumbar al Estadio Nacional con sus mejores éxitos y sus fanáticos no dejaron de corear cada una de sus canciones. Incluso, fue artífice de un especial momento cuando un fan se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia.

El vídeo en el que un joven aprovecha el espectáculo de la agrupación dirigida por Chris Martin para sacar un anillo de su bolsillo y pedirle la mano a su pareja, no tardó en volverse viral en redes sociales. A través de la plataforma de TikTok, varias usuarios se encargaron que el emotivo momento sea visto por miles de personas y no dejaron de replicarlo.

Esto se dio mientras Coldplay interpretaba su el tema “Fix You”. Si bien, no se logra oír la respuesta de la joven, todo pareció indicar que dio el tan ansiado “Sí”, pues acto seguido el seguidor de los ingleses se para para ponerle el anillo en su dedo y darle un gran abrazo en medio de los gritos y aplausos de las demás personas que los rodeaban en la tribuna norte.

El agradecimiento del novio no se hizo esperar y comentó el clip de una cibernauta que se conmovió. “Éramos mi novia y yo, gracias por retratar ese momento especial”, se lee en conjunto a otros comentarios donde varios internautas celebraron la escena romántica y le enviaron sus mejores deseos.

“Siempre pensé que la mejor propuesta sería en un concierto de Coldplay”, “Fue el mejor momento”, “Es la propuesta perfecta, muchas felicidades. Yo creo que Coldplay logró unir a muchas parejas en sus conciertos. Hasta eso hace bien”, “¡Que lindo!, Felicitaciones, Dios los bendiga”, escribieron otros usuarios.

Fan se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja mientras sonaba la canción “Fix You”. (Captura)

Como se sabe, la banda inglesa se volverá a presentar este 14 de setiembre en Lima y se espera que continúen las sorpresas y los momentos de alegría. Recordemos que, para la primera fecha se reportaron algunos lamentables hechos como las denuncias de estafa con entradas falsas a aquellos fanáticos que no pudieron conseguir una boleto para el show y decidieron comprar a los revendedores.

Según contaron algunos afectados en TikTok, luego de hacer el respectivo pago en efectivo, los revendedores hacían entrega de unos tickets supuestamente válidos. Sin embargo, una vez los fans llegaban a la zona de ingreso, se daban con la sorpresa de que el código QR ya había sido utilizado.

“Te venden entradas y a la hora de ingresar no permite porque alguien ya ingresó con el QR. Ellos venden a varios la misma entrada. Fueron muchos los que fueron estafados. No hay forma de darse cuenta hasta que estás por ingresar”, “Estuve con una señora y su hijo de 7 añitos, también la estafaron. Me dio tanta pena, no conseguimos más entradas. Los revendedores querían el doble o el triple por entrada”, fueron algunas historias que se compartieron en redes.

Usuaria reportó casos de estafa en concierto de Coldplay | TikTok/@keta.modasostenible

