Coldplay agradece al público después de brindar show: “Gracias por la cálida bienvenida”

Coldplay brindará su segundo concierto este miércoles 14 de septiembre, pero no dejó pasar la oportunidad para referirse al primer encuentro que tuvo con sus fans peruanos este martes 13 de septiembre. A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación liderada por Chris Martin agradeció a sus fans por el cálido recibimiento. Además, publicó un video de sus fanáticos cantando a todo pulmón.

Con un video donde se ve a sus seguidores emocionados mientras cantaban uno de sus temas, Coldplay decidió agradecer a Perú por el recibimiento. “Thak you Lima”, escribió en el audiovisual que está publicado en una de las historias de la red social.

Asimismo, la banda dejó un mensaje donde expresa que está emocionado de regresar a nuestro país y agradeció la bienvenida que le dieron los peruanos. “What a thrill to be back in Peru... thank you for the amazingly warm welcome (Qué emoción estar de vuelta en Perú... gracias por la cálida bienvenida.), se puede leer.

Coldplay agradece a sus fans después de dar concierto en Lima.

Como se sabe, es la segunda vez que Coldplay llega a nuestro país, la primera vez fue en el 2016. En esa ocasión, el show de la banda también fue una de las más vendidas del año.

Tras saber que Coldplay regresaría a nuestro país este año, el revuelo de los fans no se hizo esperando. Más aún cuando salieron a la venta las entradas. En pocos minutos, el concierto hizo sold out en su primera fecha. Ante el pedido de los usuarios en las redes, la agrupación anunció un segundo concierto, vendiéndose todos los boletos en tiempo récord.

El segundo encuentro de Coldplay con los fans peruanos será este miércoles 14 de septiembre y muchos ya cuentan las horas para este suceso. Si eres uno de los afortunados que estará en este show, es importante que tomes en cuenta los puntos de acceso, que salgas con anticipación de tu casa y asistas con todas las medidas de bioseguridad según ley.

Coldplay en Lima: concierto finaliza en medio de aplausos por parte de los asistentes. | Video: Carlo Fernández / Crédito: Infobae.

¿A qué hora tocará Coldplay?

La primera en brindar su show será Andrea Martínez, a las 19:00 horas aproximadamente. Luego seguirá Camila Cabello, al rededor de las 19:55 horas. Culminando su show, Coldplay entrará a escena, a partir de las 21:15 horas. El concierto de la banda de Chris Martin tendrá una duración de 2 horas aproximadamente.

Coldplay brindará su concierto pasando las 21:00 horas. | Instagram

¿Por qué puerta entrar al concierto de Coldplay?

El ingreso será por cada zona. Teleticket compartió un mapa, donde indica que los accesos serán por las avenidas Paseo de la República, Jr. Madre de Dios y Jr. José Díaz.

Puertas y zonas del concierto de Coldplay. | Teleticket.

¿Desde qué edad se puede ingresar al concierto de Coldplay?

El público recomendado es a partir de los 14 años, pero podrán ingresar desde los 7 años pagando su entrada acompañado de un adulto.

¿Qué recomendaciones tomar para ir al concierto de Coldplay?

- Habrá más tráfico de lo usual, toma tus precauciones al acudir al Estadio Nacional.

- Asegúrate en saber con anticipación cuál es tu punto de acceso de acuerdo a tu zona.

- Evita ir con muchas cosas, asiste al concierto lo más ligero posible.

- Al momento del ingreso, deberás portar doble mascarilla o una mascarilla KN95.

- Lleva tu DNI y carnet de vacunación (digital o físico)

- No te dejarán entrar si vas alcoholizado o bajo los efectos de drogas

- No podrán entrar con armas blancas o de fuego

