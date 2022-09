Alianza Lima: “Tenemos seis técnicos en carpeta”, dijo el gerente del club tras salida de Carlos Bustos

Bellina reveló que Alianza Lima tiene en la mira a seis entrenadores como reemplazos de Bustos. (Internet)

José Bellina, Gerente Deportivo de Alianza Lima, habló sobre los posibles reemplazos del estratega Carlos Bustos y afirmó que la institución ‘blanquiazul’ ha logrado evaluar a un total de seis directores técnicos. Luego mencionó que el área encargada ha logrado analizar las opciones para no demorar en la elección final.

El directivo de tienda ‘íntima’ dio luces sobre los técnicos y expresó que algunos tienen más probabilidades que otros para vestir el buzo ‘blanquiazul’. Incluso, declaró que estarán haciendo una evaluación y en los próximos días tendrán una decisión definitiva.

“Dentro del día a día en Alianza Lima, está el análisis y búsqueda de posibles entrenadores hacia futuro. Esto sin pensar en un reemplazo del entrenador de turno, sino que para que se den este tipo de situaciones (despido de Carlos Bustos) tengamos perfiles evaluados y no esperar a último momento para hacerlo. Hoy por hoy tenemos a seis entrenadores en carpeta, los cuales algunos tienen más probabilidades que otros de poder llegar. Estamos muy convencidos de las opciones que tenemos y seguramente vamos a evaluar y tomar la decisión final en los próximos días”, declaró Bellina en GOL Perú.

Bellina reveló que Alianza tiene en la mira a seis DT como reemplazos de Carlos Bustos. (GOL Perú)

También mencionó que de esta media docena de entrenadores que han analizado, algunos ya saben lo que es dirigir en la Liga 1 y los otros no. Además, destacó el juego que tiene el cuadro ‘íntimo’ y el tipo de DT que debe llegar a tienda ‘grone’ para seguir con la ideología que siempre ha propuesto el plantel.

“De estos seis entrenadores que hemos evaluado, dos han dirigido en el fútbol peruano y los otros cuatro no. Nosotros como Alianza queremos un juego ofensivo, somos un equipo grande y tenemos que salir a proponer, tenemos que salir a intentar someter a los rivales, tenemos que jugar en campo contrario y no hacerlo en el nuestro, tenemos que ser un equipo proactivo y propositivo y debemos estar a la altura de rendimientos físicos internacionales. La búsqueda va por ahí y esto se suma a que se un entrenador que tenga experiencia en trabajo con divisiones menores”

Bellina afirmó que están en busca de un DT que hago a Alianza un equipo que proponga. (Alianza Lima)

¿Por qué no continúa Bustos?

Bellina también habló sobre la decisión de no seguir con Carlos Bustos como estratega de Alianza Lima y reveló que no la tomaron por la derrota ante Universitario, sino que fue por no conseguir buenos resultados en sus dos últimos partidos jugando en el Estadio Alejandro Villanueva.

Además, afirmó que el plantel tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas y eso sumó a la resolución final para la no continuidad del estratega que salió campeón en la Liga 1 2021.

“Más que el clásico, es el haber sacado un punto de seis en los dos últimos partidos de local. Ahorita viendo cómo va el fixture, lo que proyectan nuestros competidores y sacar solo esa cantidad de unidades como locales es un golpe duro para las posibilidades que tenemos. Si los resultados hubieran sido distintos, tal vez la decisión hubiera sido distinta (sobre la salida de Carlos Bustos), pero eso tampoco cambia el rendimiento general del equipo que también fue un factor determinante para esta decisión. Ayer tuvimos una reunión para presentar a Guillermo Salas y al comando técnico que lo va a acompañar y también donde comunicamos la decisión y lo que esperamos del equipo hasta fin de año”

Bellina habló el motivo de la salida de Carlos Bustos como DT de Alianza. (GOL Perú)

