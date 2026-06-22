Técnico de Irán valoró el invicto de su equipo en el Mundial 2026 tras superar diversas trabas: “Se escribirá en la historia”

Amir Ghalenoei valoró el invicto de Irán en el Mundial 2026 tras superar diversas trabas. Crédito: REUTERS

La selección de Irán continúa con vida en el Mundial 2026 y llegará a la última jornada de la fase de grupos con opciones concretas de alcanzar una clasificación histórica. Luego del empate sin goles frente a Bélgica por la segunda fecha del Grupo G, el entrenador Amir Ghalenoei resaltó el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que lo conseguido hasta el momento tiene un valor especial debido a los numerosos obstáculos que ha enfrentado el equipo durante su preparación y participación en el torneo.

El conjunto asiático suma dos puntos tras sus primeros compromisos mundialistas y mantiene intacta la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, algo que nunca ha logrado en una Copa del Mundo. Por ello, el técnico de 62 años no dudó en destacar el esfuerzo realizado por sus jugadores, quienes han debido competir en un contexto complejo tanto dentro como fuera de la cancha.

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“Hemos jugado dos partidos sin perder en un Mundial con las condiciones que hemos tenido. Tuvimos menos de 16 horas para entrenar antes del partido. Es un gran logro y se escribirá en la historia de nuestro fútbol”, afirmó Ghalenoei ante los medios, al finalizar el duelo contra Bélgica en Los Ángeles.

Las declaraciones del seleccionador adquieren mayor relevancia considerando el contexto que rodea a Irán en esta Copa del Mundo. Debido a las tensiones políticas entre su país y Estados Unidos, la delegación ha tenido que enfrentar diversas restricciones para sus desplazamientos, además de dificultades organizativas que alteraron su preparación para el torneo.

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Las dificultades que acompañaron a Irán

El camino de Irán hacia la Copa del Mundo 2026 estuvo lejos de ser sencillo. El propio seleccionador recordó que la escuadra asiática tuvo que afrontar diversos inconvenientes antes del inicio del torneo, situación que condicionó parte de su planificación. Según explicó, varios encuentros amistosos programados fueron cancelados, reduciendo las oportunidades de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Además, el equipo también tuvo que lidiar con problemas logísticos y restricciones relacionadas con sus desplazamientos durante la competición. “Muchos equipos cancelaron los partidos que iban a disputar contra nosotros. Llegamos al Mundial en las peores condiciones posibles”, aseguró.

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Las tensiones políticas que rodean a Irán también han tenido un impacto indirecto en la delegación. Durante las semanas previas al torneo se reportaron dificultades vinculadas a trámites migratorios y movimientos entre México y Estados Unidos, situación que obligó al combinado asiático a adaptar parte de su planificación.

Un reconocimiento para sus futbolistas

Más allá de los problemas externos, Ghalenoei quiso destacar la actitud de sus jugadores, a quienes considera los principales responsables de que Irán continúe soñando con avanzar a la siguiente fase. El entrenador elogió el compromiso mostrado por el grupo y aseguró que el desempeño de esta generación será recordado por los aficionados iraníes durante muchos años.

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“Nuestros jugadores lo están dando todo, juegan con el corazón. Las futuras generaciones los recordarán”, expresó.

Para el técnico, la respuesta del plantel ante la adversidad demuestra la fortaleza mental de un equipo que ha sabido mantenerse enfocado en los objetivos deportivos a pesar de las dificultades acumuladas durante los últimos meses.

La selección de Irán ha empatado sus dos primeros partidos del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Daniel Cole

Egipto, la última prueba para seguir haciendo historia

La clasificación del Grupo G se definirá en la tercera fecha, cuando Irán enfrente a Egipto en Seattle. El ‘Team Melli’ llegará a ese compromiso dependiendo de sus propios resultados y con la posibilidad de alcanzar un logro inédito para su historia mundialista.

Consciente de lo que está en juego, el seleccionador dejó claro que el equipo todavía no está satisfecho y que la misión principal sigue siendo avanzar a la ronda eliminatoria. “Nuestro objetivo principal es llegar a la siguiente ronda”, sentenció Ghalenoei, convencido de que su selección aún puede seguir escribiendo páginas memorables en el Mundial 2026.

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