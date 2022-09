Elecciones 2022: Jurado Electoral Especial le pide a Aníbal Torres que no emita opiniones que vulnere la neutralidad

Aníbal Torres respondió sobre contratos de su hermano con el Estado.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro le exhortó al primer ministro Aníbal Torres a que no emita más opiniones que vulnere la neutralidad de la actual campaña rumbo a los comicios municipales y regionales a celebrarse el próximo 2 de octubre.

“Exhortar al señor Aníbal Torres Vásquez, presidente del Consejo de Ministros, a que no emita opiniones de índole personal en actos públicos, a efectos de evitar la vulneración del principio de neutralidad, conforme a la normatividad electoral vigente”, se lee en la resolución.

Como se recuerda, esta denuncia fue interpuesta por la ciudadana trujillana Claudia María Gerónimo Paredes. Para Gerónimo se habría vulnerado esta infracción tras pronunciarse a favor de una supuesta exclusión de César Acuña en la candidatura como gobernador regional de La Libertad. Cabe precisar, que en la conferencia mencionada se mostraron estos audios difundidos por Epicentro a nivel nacional.

El premier Aníbal Torres habría declarado que “El Jurado Electoral de Trujillo debe separar al candidato Acuña”. Seguidamente mencionó que “es tan flagrante la violación a la ley electoral que eso debe resolverse rápidamente”. Además, también hace referencia sobre el pedido de exclusión de la congresista Lady Camones.

Resolución del Jurado Electoral Especial sobre el caso de Aníbal Torres.

Contenido de los audios

Como se recuerda, Epicentro TV difundió los audios de conversaciones entre César Acuña y Lady Camones, se conoció como el líder de APP le pedía trabajar como prioridad en un proyecto de ley para la creación del distrito de Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar al líder de APP.

“Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando”, instruyó.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, continuó el candidato de APP.

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad | VÍDEO: Epicentro Tv

Luego, Acuña exige a sus correligionarios a negociar con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, de Avanza País, para cerrar el acuerdo rápido. De esta manera, el proyecto será atribuido específicamente a Alianza para el Progreso.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

“Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”, añadió.

SEGUIR LEYENDO