Ministro de Justicia, Félix Chero, anunció que acudirá a citaciones que le presente la Fiscalía

Felix Chero salió a esclarecer sus declaraciones en torno a un eventual cierre del Congreso.

A través de una entrevista con Canal N, Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, informó que no tiene ningún temor a las investigaciones que se le realice al considerarlo miembro de una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo.

Asimismo señaló, que está dispuesto a presentarse a todas las citaciones y diligencias que el Ministerio Público le presente como parte del proceso que se le realiza por el presunto delito de actos delictivos y delitos contra el Estado.

Durante su presentación en Canal N, realizada este martes 6 de setiembre, el funcionario explicó su posición sobre los temas de coyuntura más polémicos en el entorno político, de los cuáles, algunos de ellos, lo mencionan como parte de los protagonistas.

“Estoy dispuesto a concurrir a las citaciones que se me hagan, a las diligencias que la Fiscalía considere en las que tenga que participar porque no tengo, en lo absoluto, ningún temor a que se me investigue”, manifestó ante los televidentes.

Alejandro Salas, Félix Chero, Rosendo Serna y Roberto Sánchez han sido señalados como voceros del gobierno de Pedro Castillo.

“Me considero conscientemente inocente de cualquier imputación de este tipo. Rechazo todas las acusaciones”, añadió esta noche ante el mencionado canal.

Sobre investigación

En otro momento, el ministro de Justicia evidenció su incomodidad por haber sido incluido en la investigación que para él, es una “decisión que no tiene ninguna razón ni justificación válida”.

“Qué evidencia material existe, qué elemento de convicción existe para que a mí se me incorpore como integrante de una banda delictiva cuando ni siquiera está en uno de los presupuestos para hablar de organización criminal”, justificó en la entrevista de esta noche.

Del mismo moto, trato de explicar su versión e indicó que el Ministerio Público se ha basado en una manifestación del polémico empresario Zamir Villaverde, quien indicó durante su declaración que Félix Chero habría enviado un emisario para entregarle un número telefónico y de esa forma, no perder contacto.

“Ya la comisión de fiscalización del Congreso investigó eso, incluso yo nunca he sido citado a la Comisión de Fiscalización porque entendieron que eso quedó aclarado”, detalló el titular del sector Justicia.

Zamir Villaverde es vinculado a Félix Chero.

Titular del Mincetur

Por su lado, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, indicó ante los medios de comunicación que le parece “raro” que se haya incluido al presidente del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres y al titular del sector Justicia, Félix Chero, en la investigación contra el jefe de Estado.

También señaló, que es “muy extraño” que ambos funcionarios, sean considerados como parte de una presunta organización criminal que sería liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Como ciudadano que conoce asuntos jurídicos puedo decir que es muy raro que, luego de una actuación y una posición clara del premier y el ministro de Justicia respecto a la situación de confrontación, inmediatamente después se amplíe el proceso de investigación al desempeño del premier y del ministro”, precisó esta tarde.

Roberto Sánchez, ministro de Turismo.

En otro momento, explicó que para él, todos los ciudadanos del Perú deben realizarse la siguiente pregunta: ¿La justicia que hoy se imparte en el sistema de Justicia del Perú es igual para todos o está inclinado por sesgos y afán político?.

“Yo me pregunto eso como ciudadano, por qué hoy vemos delincuentes con saco y corbata del fenómeno de corrupción Odebrecht, lavado de activos y otros que hoy están libres”, manifestó tras ser consultado por las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano.

