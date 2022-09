Comisión de Constitución debatirá mañana proyecto que busca reducir votos para la vacancia presidencial

Existe una tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo que busca las firmas necesarias para su admisión.

Mientras se buscan las firmas para presentar una tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la Comisión de Constitución del Congreso debatirá este martes 13 de septiembre el proyecto de ley que busca reducir los votos necesarios para aprobar la medida. Cabe recordar que la legislación señala que hacen falta 87 votos para retirar a un jefe de Estado de su cargo.

A través de sus redes sociales, la Comisión informó que el grupo “que preside el congresista Hernando Guerra García iniciará el debate de los PL para reducir o elevar los votos para la vacancia presidencial”. La iniciativa que será sustentada por Diego Bazán busca modificar el inciso d) del artículo 89-A del reglamento del Congreso con el objetivo de reducir 3/5 del número de votos para la vacancia presidencial.

En abril de este año, el congresista informó que impulsaría la iniciativa a debatirse. “Es difícil conseguir los votos para la vacancia, está en mi agenda pedir la reforma del reglamento para que no sean necesarios los 87 votos para conseguir una vacancia, sino solo 78″, dijo entonces. Su propuesta será discutida mientras Edward Málaga busca firmas para la moción que ha venido preparando.

Diego Bazán sustentará proyecto de ley.

Pero no se trata del único proyecto a debatir. Por su parte, la integrante de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, busca también realizar cambios a la medida pero aumentando el número mínimo de votos. Su iniciativa busca que se requiera " una votación no menor a las cuatro quintas partes del número legal de miembros del Congreso”; es decir, sean 104 y ya no 87 los parlamentarios a favor de la vacancia.

“Es necesario que los requisitos para su trámite (vacancia), admisión y acuerdo sean idóneos y busquen la mayor representatividad posible, más aún si se tiene en cuenta el uso desmedido que ha tenido esta figura en los años recientes. Es por ello que la presente resolución legislativa busca fijar mayores garantías al mencionado procedimiento a través del establecimiento de requisitos de votación”, se lee en la propuesta.

Texto listo

El congresista Edward Málaga ha señalado que el adelanto de elecciones presidenciales es parte de la salida que necesita el Perú para enfrentar toda la problemática que atraviesa en diferentes sectores y rubros. Sin embargo, a la par viene impulsando una moción de vacancia que aún no ha sido presentada oficialmente. El documento que ya es público busca las firmas necesarias para su admisión.

El congresista Edward Málaga se encuentra trabajando en una tercera moción de vacancia presidencial. (Andina)

“Las reformas tienen que ser hechas ahora. En el texto que estamos preparando explicamos los argumentos a la ciudadanía para obtener legitimidad”, mencionó durante sus declaraciones. “El documento de esta vacancia es más largo y mejor sustentado que la tesis de Castillo. Vamos a ir a buscar los votos con argumentos. Tenemos que explicarlos a la ciudadanía, y obtener legitimidad”, agregó Edward Málaga.

Por otro lado, el congresista indicó que si no lograrían los votos para vacar al actual jefe de Estado, optarían por una segunda opción, que sería aplicar el artículo 114 de la Constitución Política del Perú para suspender al mandatario. Del mismo modo, el parlamentario explicó que se necesitan un total de 66 votos para aprobar el reglamento en mención. “Considero legítimo esta construcción de la medida en mención”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO