Carlos Compagnucci admitió que es un “honor” que lo comparen con Jürgen Klopp

Carlos Compagnucci, director técnico de Universitario de Deportes, reveló qué le produce ser comparado con Jürgen Klopp, el famoso estratega del Liverpool de Inglaterra. “Es un honor que me comparen con un entrenador de la élite. Lógicamente, por el parecido físico”, declaró entre risas para las cámaras del club ‘merengue’.

“Son cosas que no dependen de mí, yo no las manejo. Mañana me compararán con otro si la cosa va mal. Hoy van bien y lo acepto. Lo tomo de esa manera, de una forma tranquila, alegre, y ahí termina. Yo tengo mis armas para trabajar. Estoy a otra altura que Klopp, que es el número uno”, agregó el ‘Profe’ con una sonrisa inusual. Considera que la situación es bastante graciosa y propia de la afición peruana. Esta singular comparación ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días.

En la entrevista publicada en las redes sociales del club, los hinchas cremas reaccionaron con comentarios donde señalaban la superioridad de Compagnucci frente a Klopp. En varios de ellos, reiteraban el apelativo de ‘Kloppagnucci’ para referirse al técnico argentino.

Físicamente, Compagnucci y Klopp tiene cierta similitud a primera vista.

Este sobrenombre fue difundido por los hinchas en redes sociales y surgió a partir del parecido físico, e incluso de indumentaria de ambos entrenadores. Asimismo, el estilo que imponen con el uso de una casaca larga y una gorra con referencia al club que dirigen.

Asimismo, tanto el entrenador argentino como el alemán, realizan similares gestos a ras de cancha. El lenguaje facial denota firmeza y concentración y en pocas ocasiones se les ha visto sonrientes. En el caso de Compagnucci, con la victoria 2-0 en el Clásico y el último gol de de Tiago Cantoro ante Sport Boys, se pudo apreciar cierto gozo para el exfutbolista de 54 años. Lo mismo ocurrió con el técnico de los ‘rojos’, cuyo semblante de satisfacción prefiere mantenerse en reserva ante cualquier eventualidad de su equipo en la Premier League.

Campaña de Compagnucci con Universitario

Desde su llegada para replantear el equipo en el torneo Clausura de la Liga 1 2022, el profesor lleva una racha positiva con sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota. Los últimos tres, han sido determinantes para sumar nueve puntos seguidos y posicionarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 20 unidades en once duelos disputados.

“No miro la posición en la tabla porque uno tiene que hacer el análisis al final. Mientras tenga posibilidades, vamos por los tres puntos en cada partido. No hubo un duelo que digamos ‘vamos a empatar o vemos que pasa’. Siempre queremos ganar, porque lo exige el club. Tenemos las posibilidades matemáticas, estamos con la ilusión. Nunca se cayó, a pesar de perder tres partidos seguidos, siempre se trabajó con ilusión porque matemáticamente las cosas daban y sabemos que si tenemos una buena racha o el equipo mejoraba y ganaba, se iba a prender, a posicionar”, confesó el DT.

El próximo rival a enfrentar será Atlético Grau. La jornada doce está programada para el sábado 17 de setiembre a las 19:00 en el estadio Monumental de Ate.

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura

