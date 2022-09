Ministro Andrés Alencastre asegura que se busca desprestigiar a Pedro Castillo tras tercer proceso fallido de compra de urea

Andrés Alencastre señaló que su salida del gabinete depende de Pedro Castillo.

El Poder Ejecutivo volvió a fallar en su intento por conseguir urea para la campaña agrícola provocando así una ola de críticas al gobierno de Pedro Castillo. Se trata de la tercera vez en que se frustra la importante compra para los agricultores del país que posteriormente tendría un impacto en la mesa del resto de la ciudadanía. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, cuestionó las críticas recibidas.

Para el titular del Midagri, los cuestionamientos no estarían dirigidos a la gestión de Alencastre a cargo de su ministerio, sino al propio Pedro Castillo. “El interés no es la urea ni Andrés Alencastre, sino fundamentalmente es debilitar, ante la opinión pública, al señor presidente, y lo que él representa para la mayoría de votantes que tenemos en este país y de sus expectativas en el campo”, dijo en conversación con la prensa.

Entre las preocupaciones principales más resaltantes se encuentran los efectos que podría generar la falta de fertilizantes en la campaña agrícola de este año. Por su parte, el titular del Midagri señaló que no existirá un desabastecimiento de alimentos producido por la nueva caída en la compra de la urea. Afirmó, además, que se ha proporcionado facilidades a los agricultores para que puedan continuar con la campaña de siembra.

El presidente de la Conveagro consideró que Andrés Alencastre “ha quedado mal parado” en términos políticos, además de ya no contar con el respaldo del sector agrario del país. (Andina)

Sobre la cancelación de la compra, el ministro indicó que no se pudo prever que la empresa italiana Unionsped anunciara el fin del acuerdo. “Esta es una rarísima excepción, algo que nunca ha sucedido, pero nos tocó en el abanico estadístico de las incertidumbres. Todo lo que hemos hecho es buscar salvar el encargo, pero es un tema administrativo”, justificó.

Piden su salida

A su ingreso al Midagri, Andrés Alencastre transmitió calma entre los expertos; sin embargo, meses después, no son pocos los que solicitan su salida del cargo. Por su parte, el ministro indicó que su salida solo podrá ser decidido por el presidente Castillo, ya que es a quien compete la conformación de los gabinetes. Además, señaló que iniciada su gestión presentó su carta de renuncia al mandatario.

“Esa es una decisión del presidente de la República, desde que tomé el juramento, la carta de renuncia ha estado en la mesa y ha sido firmada, eso esta ahí el 6 de junio, es una decisión del presidente que eso se ejecute o no”, respondió a la prensa. Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), pidió hoy la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Benito Fernández comentó que el ministro Alencastre, durante la reunión que tuvo con ellos, señaló que la fertilización “no tenía mayor incidencia en la producción agraria” del país. (Andina)

“Le hemos dado el tiempo necesario para resolver el problema. No solo está el tema de los fertilizantes, sino también la discusión de los abonos orgánicos, cambios climáticos, crédito, institucionalidad, diversificación productiva, pero no podemos pensar entablar procesos de esta naturaleza cuando demostramos que no podemos comprar una bolsa de urea”, dijo.

En ese sentido, luego del reciente fracaso del titular del Midagri, Cárdenas consideró que “ha quedado mal parado” en términos políticos, ya que también ha dejado de contar con el respaldo del sector agrario del país.

“Genera una gran decepción que desde julio el ministro Alencastre no haya podido llevar adelante un encargo que le dio el presidente de comprar fertilizantes. No hemos podido comprar una bolsa de urea, lo que deja mal parado al señor Alencastre. Ha perdido no solo la credibilidad, sino la confianza del sector agricultura”, indicó.

