Keiko Fujimori da ultimátum al Congreso: “Si no vacan a Pedro Castillo, todos tienen que irse”

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volvió a referirse a una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo y a la posibilidad de que se adelanten las elecciones, para así recortar el mandato tanto del jefe de Estado, como de los congresistas.

En reunión proselitista en el Callao de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la hija del exdignatario Alberto Fujimori dejó en claro que, si los parlamentarios no lograr destituir a Castillo Terrones del poder, se tienen que ir todos.

“Yo no sé qué va a pasar. No sabemos qué va a ocurrir en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir, si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, lo tienen que vacar. Si no lo van a vacar, todos (los congresistas) tienen que irse”, dijo en un evento partidario.

En menos de una semana, Fujimori Higuchi se ha pronunciado por varios medios pidiendo que se adelanten los comicios electorales como única salida a la crisis política que atraviesa el país. “Desde mi último video aquí, han pasado tantas cosas. Podríamos quedarnos horas hablando de los escándalos de corrupción y errores de este gobierno, pero ahora es tiempo de soluciones”, manifestó a través de su cuenta de TikTok.

En esa línea, la excandidata a la presidencia primero alabó que toda su bancada haya apoyado las dos mociones de vacancia presentadas: la primera por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, a finales del 2021; mientras que la segunda intentona fue iniciativa de Renovación Popular, en marzo del presente año.

“Muchos me preguntan ¿Cuándo va a terminar esta situación?, ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Vivimos en una incertidumbre constante. En los dos pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor”, continuó.

Keiko Fujimori vuelve a TikTok y reitera su deseo de adelanto de elecciones: “Vacancia no es la única salida” | VÍDEO: TikTok

Sin embargo, consideró que ya llegó el momento de acordar entre todas las fuerzas políticas un adelanto de elecciones, en las cuales ella no participaría. “Está demostrado que solos no podemos, lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, precisó.

“Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios, la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, aseveró.

Le responde a Vladimir Cerrón

Keiko Fujimori le respondió a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, luego que este la criticara por su pedido de adelanto de elecciones y afirmara que “la dictadura está codificada en su ser, mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social”.

Keiko Fujimori le responde a Vladimir Cerrón en Twitter

“Gracias Sr. Vladimir Cerrón, pero cuando necesite un diagnóstico buscaré el de un especialista de verdad y no de un confeso marxista, leninista y admirador de Fidel Castro y su dictadura. Lo único que queremos quebrar es una situación insostenible para el país”, tuiteó la lideresa de Fuerza Popular.

Agregó que “el adelanto de las elecciones es un mecanismo democrático con un cambio en la Constitución que, por si no lo sabía, puede ser más fácil y rápido. Con 66 votos y un referéndum que el pueblo confirme, terminaremos con el gobierno de Pedro Castillo y su grave daño a los peruanos”.

