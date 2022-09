TikTok: feria de juguetes del recuerdo en Lima despierta el interés de los nostálgicos

La feria de juguetes se ha vuelto una sensación entre los niños del ayer.(Video: TikTok / @nilydigital )

Cuando eres tan solo un niño dando sus primeros pasos en esta vida no importa, o no te das cuenta, si es que hay dinero en casa o no. De las comodidades que puedas recibir solo te va a quedar el recuerdo eterno de tus juguetes . Esos compañeros de aventura que algunos conservamos hasta hoy, son nuestros primeros mejores amigos con los que compartíamos largas horas de diversión y entretenimiento. Y nos olvidábamos de todo dentro de nuestro mundo de fantasía.

Pues aunque muchos piensen que esas épocas ya no volverán, todavía hay algunos que añoran a sensación de viajar a otros mundos en lejanas galaxias y ser cómplices de inigualables aventuras.

Y eso es lo que pueden volver a experimentar miles de personas en una feria llena de nostalgia en la que se ofrecen a los asistentes juguetes que ya no se encuentran en las tiendas de grandes almacenes.

Tal como se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok ese lugar se encuentra más cerca de lo que imaginas, ya que se encuentra en una zona céntrica de Lima. Más específicamente a la avenida Alfonso Ugarte, cerca de supermercados Metro, a tan solo unos metros se encuentra la histórica Casa del Pueblo, conocida por ser la sede principal del Partido Aprista Peruano (Apra) , en el distrito de Breña .

Es este lugar, el joven nostálgico podrá hallar desde los famosos taps de diversos personajes, que llegaban en diversos snacks, hasta los muñequitos que venían junto a la cajita feliz de una conocida cadena de comida rápida.

Tal vez cuando fuiste creciendo dejaste de prestarle atención a estos juguetes para dedicarte a otra cosa, pues los tiempos cambian.

Pero si los quieres recuperar, este es el lugar indicado para recuperar tus tesoros perdidos en el tiempo.

Tal como se puede ver en el clip subido por la usuaria identificada como @nilydigital en esta feria de juguetes de Lima se pueden encontrar carritos, peluches, stickers de diversos personajes de dibujos animados de los ochenta, noventa y comienzos de los dos mil como Los Pitufos, Los Picapiedras, funkos, figuras de acción de película como La Guerra de las Galaxias, de Dragon Ball Z, Las Chicas superpoderosas y una infinidad de artículos para que vuelvas a recordar los mejores años de tu vida.

En este punto, cabe resaltar que la mencionada exposición solo se realiza los días sábados desde el mediodía hasta las 18:00. En ese horario el visitante podrá visitar más de 200 stands con todo tipo de productos que nos llevarán directo a la infancia.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral en el poco tiempo que ya lleva subido en la aplicación de TikTok . Sobre todo o que buscan información para poder llegar y deleitarse con todo lo que en ese lugar van a encontrar.

Tan solo en plataforma de origen chino, la pequeña producción audiovisual de tan solo 53 segundos, ya lleva casi 90 mil reproducciones . De igual manera, los me gusta ya bordean los seis mil.

“Quiero chipitaps”, “aquí si me sentiré en onda xd”, “que emocionante!”, “Díganme habrá muñeco chucky”, “porfa precio para ir calculando cuánto debo de llevar porque soy capaz de gastar sin parar”, “los quieroooo, de niña no podía y ahora ir por ellos toca”, “sabes cuánto están los tamagotchi?”, “CUANTOOO QUISIERA IRRRRR🥲🥲 para comprarme mis juguetes de los CDZ”, “Orgullosa de ver el crecimiento de la feria del juguete Perú, Estuve desde que se reunían a vender en la cochera de la galería el parque”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post original.

