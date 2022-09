Lady Camones señaló que el Bloque Magisterial le pidió favores a cambio de no censurarla

Lady Camones habla sobre una supuesta extorsión por parte de la bancada del Bloque Magisterial. (Canal N)

Lady Camones, la expresidenta del Congreso de la República, dio sus descargos respecto a su salida el pasado lunes. Recordemos que por mayoría de votos, el Pleno la censuró por el contenido de audios filtrados donde se le escucha recibir indicaciones del líder de APP, César Acuña para favorecer su candidatura al gobierno regional de La Libertad.

Sobre la responsable del audio, señaló que los peritos identificaron que la grabación fue con micrófono y provino desde el lugar donde se encontraba Heidy Juárez, quien fue expulsada del partido. La congresista sospecha que esta denuncia llegó desde el Ejecutivo. Incluso le dijeron en un inicio que Guillermo Bermejo tenía el audio y que lo publicaría en el Pleno. Finalmente no fue así, y lo dio a conocer el portal Epicentro.

“No me sorprende. Es un hecho que ha sido orquestado desde el Ejecutivo. Es un plan para tomar la presidencia. Quien asuma ahora, le seguirán haciendo lo mismo. El objetivo es tumbarse al Congreso”, indicó Camones a canal N.

Dijo también que espera conversar con César Acuña y que pida disculpas. “No hemos conversado, pero sí creo que es indispensable que lo haga (disculpas) más que a mí, sino al Congreso y al país. Uno se puede equivocar, pero habla bien de uno reconocer sus errores si lo amerita. Debe pedir disculpas al Perú”, precisó.

Sobre su situación, dio a conocer que está de licencia en el partido APP, pero se mantiene en la bancada.

César Acuña y Lady Camones protagonizaron un escándalo por la difusión de unos audios.

Chantaje en el Congreso

Camones aseguró que hubiese podido quedarse en el puesto de presidenta de la Mesa Directiva, si es que hubiese cedido a algunos pedidos que le hicieron. “He vivido esta experiencia y me ofrecían que hiciera determinadas cosas a cambio de votos. Pero yo siempre voy a ser fiel a mis principios, no le voy a fallar al Perú. Estoy con la frente en alto y por eso estoy tranquila”, manifestó.

Agregó que fue censurada por no seguir peticiones, que de alguna manera fueron una extorsión. “En el momento de la censura, ofrecían que cumpla una determinada petición a cambio de votos. No lo hice, por eso estoy con la frente en alto”, explicó. Al pedirle más detalles, dijo específicamente que le solicitaron que no atienda ciertos proyectos de ley, como la Derrama Magisterial. Es decir, se desprende que quienes hicieron el pedido fueron los nueve legisladores del Bloque Magisterial.

Luego confirmó: “Muchos me preguntan, por qué estás tan tranquila. Estoy tranquila con mi conciencia. Suficiente con eso… ahí son nueve votos”, apuntó. Luego asintió con la cabeza que fue esa bancada la del pedido.

Lady Camones asegura que en un mes o dos cae el gobierno de Pedro Castillo

El futuro del Congreso

Camones sostiene que hasta ahora su candidato para que asuma el cargo que dejó vacante es el general José Williams (Avanza País), ya que le parece que es el más adecuado y sería la persona que podría ser el contrapeso político con el Ejecutivo.

Respecto a la candidatura de Guido Bellido (Perú Libre) dijo que si vacan a Pedro Castillo e inhabilitan a Dina Boluarte, lo tendríamos como presidente de la República.

También comentó sobre el hecho de que cuando asumió como titular del Legislativo habló sobre la vacancia presidencial, y fue ella la que terminó fuera del cargo. “La realidad es que terminé vacada yo antes. Pero las distancias son enormes, yo no soy una persona corrupta, no tengo investigaciones en curso, cosa muy distinta a la presidenta. No hay punto de comparación”.

Finalmente, reconoció que políticamente se equivocó al recordar la conversación que tuvo con Acuña en el audio, pero dejó en claro que no es corrupta. Señaló como irónico que el que está acusado de violación sigue en el Congreso, y quien tiene siete investigaciones sigue siendo presidente del Perú.

