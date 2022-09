Descifrando dichos populares: ¿Qué significa “me lo dijo un pajarito”?

Como dice el dicho. Conoce el significado de esta frase popular que sigue vigente. (Getty Images)

“Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal” es una de las definiciones que nos proporciona la Real Academia Española sobre las consultas relacionadas al término dicho. Esta expresión se encuentra vinculada a un significado o aprendizaje, y que calza en los discursos que creamos, ya sean orales o escritos. Nos ayudan a reemplazar situaciones o verbos que marcan una acción.

En muchos países de Latinoamérica, incluyendo a Perú, aún se usan este tipo de recursos tradicionales para interpretar algún tipo de hecho. Con el paso de los años, la lista de dichos populares ha ido incrementando gracias al aporte de las generaciones; y por su uso, aún se mantienen vigentes.

El refrán también es una herramienta de gran utilidad. De estas podemos aprender una lección o adoptar un pensamiento moral.

Una vista panorámica de aves en cables de luz. (Getty Images)

¿Qué significa “me lo dijo un pajarito”?

Basándonos en el legado cultural de María Moliner, por medio del diccionario de uso del español, la autora sostiene que un dicho es aquella “frase hecha que contiene una máxima o una observación o consejo de sabiduría popular”.

De este conjunto de palabras que tiene sentido, podemos encontrar uno que forma parte de nuestras expresiones. ¿En alguna conversación te han mencionado “me lo dijo un pajarito”? Aunque nos resulta una oración salida de una fábula, en realidad, posee un significado curioso que resume muy bien una acción que involucra a dos o más personas.

Los gorriones tejedores de ceja blanca viven en el desierto de Kalahari. (Getty Images)

La biblia también nos proporciona una idea de su origen. Tomamos el caso de Noé, quien envió una paloma para que esta le anunciara cuándo podría bajar del arca que construyó. Esta volvió con una rama de olivo, la cual indicaba que era el momento de volver a tierra.

Una de las interpretaciones más conocidas es la de ocultar al emisor o fuente que nos proporciona una información, manteniendo su origen en el plano confidencial, dejando en el receptor algunas dudas en relación a quién o de dónde se pudo obtener aquellos datos.

Para Cervantes Virtual, Juliana Panizo aportó otra definición que nos permite entenderlo con claridad. “Dicho con el que solemos encubrir jocosamente el conocimiento de alguna noticia llegada hasta nosotros de modo confidencial”.

Una persona alimentando aves. (Getty Images)

Origen de “Me lo dijo un pajarito”

Se cree que su origen puede estar en el uso de las palomas mensajeras, lo cual permitía el intercambio de comunicaciones entre las personas por medios de estas aves. Estos mensajes habrían servido de inspiración para la formulación de este dicho, ya que los pájaros llevaban consigo noticias buenas o malas.

Ejemplo del dicho “Me lo dijo un pajarito”

Ahora que sabemos su concepto, y posible origen, es momento de entenderlo con unos ejemplos.

- ”No me dijiste que te ibas a casar. ¿Preguntas como me enteré? Solo te diré que me lo dijo un pajarito para poder felicitarte”.

- “¿Te gustó tu regalo de cumpleaños? Acerté con la elección gracias a lo que me dijo un pajarito. Me dio todos los detalles para no fallar y elegir el presente correcto para ti.

Seguir leyendo