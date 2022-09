¿Qué hora es? o ¿qué horas son?: RAE indica cómo se debe preguntar

La RAE admite dos formas de preguntar por la hora, pero una es la recomendable.

Preguntar la hora es una de las situaciones más comunes en las calles, en el trabajo, en el hogar o en el centro de estudios. Aunque la puntualidad no es una cualidad general del peruano, estar atento a la hora exacta del día siempre está presente y la pregunta sale hasta de forma inconsciente. Sin embargo, ¿cuál es la forma correcta de preguntar por la hora?

Es muy común esscuchar dos formas de preguntar en este contexto: “¿Qué hora es? y “¿Qué horas son?” , aunque la forma recomendada de expresarse, por la Real Academia Española, es la primera . Además, es la que debes usar en el lenguaje escrito y en los contextos que requieran un léxico culto y profesional, como en las reuniones con tu jefe, trabajos universitarios o escolares, conferencias o redacciones, etc.

Por otra lado, la forma de preguntar “¿Qué horas son?” es admisible, pero no recomendable. RAE indica que se da con cierta frecuencia en algunos países de América Latina, especialmente en el nivel popular. Esto quiere decir que se acepta en contextos informales, como en una conversación con los amigos, en los que no necesariamente usas tu mejor vocabulario. Sin embargo, no es aconsejable. Esta forma se debe evitar el lenguaje escrito y en las situaciones que exijan tu mejor comportamiento.

¿Cómo se responde cuando te preguntan la hora del día?

Si bien la forma correcta de preguntar la hora es “¿Qué hora es?”, en singular, la respuesta a esta pregunta casi siempre irá en plural. De acuerdo al diccionario de la RAE, la única excepción en la cual debemos responder en singular es cuando el reloj da la 1:00 (madrugada o tarde).

Ejemplos:

Respuesta plural

- ¿Qué hora es? Son las cuatro y veintidós de la tarde.

Respuesta singular

- ¿Qué hora es? Es la una y media de la madrugada

¿Por qué el día tiene 24 horas?

Aunque cada nación tenga distintas formas de medir la distancia, el peso, entre otras medidas, el método de dividir el tiempo es común para todos: un día 24 horas, una hora en 60 minutos y un minuto es 60 segundos.

Según comenta el Doctor Nick Lomb del Observatorio de Sydney, “las 24 horas del día provienen de los antiguos egipcios, que dividían el día en 10 horas con dispositivos tales como relojes de sol, añadiendo una hora al principio y otro al final de la jornada al tiempo total del día. El tiempo de la noche se dividía en 12 horas, basándose en las observaciones de un sistema de 36 constelaciones que los egipcios llamaron Bakiu”.

RAE resuelve tus dudas

Hay que recordar que la Real Academia Española suele mantener muy activa su cuenta de Twitter, pues miles de usuarios le suelan plantear sus dudas ortográficas todos los días y el ente responde a cada uno de ellos.

¿Qué hacer para que me responda? Muy sencillo, pues solo basta con entrar a la mencionada red social y usando el hashtag #RAEconsultas. Hay que aclarar que la RAE responderá solo las consultas relacionadas al uso correcto del idioma español y de ninguna otra índole.

