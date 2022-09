Alianza Lima: Hernán Barcos y su reacción por Jefferson Farfán y una eventual ruptura del grupo

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, analizó al derrota 2-0 ante Universitario por la Liga 1

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló de la situación del grupo en relación a Jefferson Farfán luego de la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Los ‘blanquiazules’ perdieron 2-0 ante los ‘cremas’ en el estadio Alejandro Villanueva por le fecha 10 del segundo campeonato del año.

Barcos fue consultado en primera instancia por el regreso a las canchas de Farfán tras una prolongada recuperación de nueve meses. La ‘Foquita’ ingresó en el segundo tiempo.

“Jefferson Farfán está con muchas ganas de seguir participando, de ayudar al equipo. Está haciendo su máximo esfuerzo para poder estar dentro de la cancha. Después ¿cómo quedó después del partido? hoy hablé con él, pero no de cómo estaba, si no de la situación del grupo y el equipo. Ojalá que nos pueda acompañar todos los partidos, la idea de Alianza Lima siempre fue esa”, afirmó en declaraciones a GolPerú.

Luego, Barcos reaccionó con una sonrisa ante la consulta por la unidad del plantel profesional y aseguró que la presencia de Farfán fue planeada con antelación.

“¿Se partió el grupo? (risas) No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No se va a partir el grupo por un jugador. El grupo está bien, está tranquilo. Si Jefferson estuvo en la cancha fue porque fue programado para eso. Seguramente, dirigentes, cuerpo técnico y cuerpo médico llegaron a un acuerdo y con Jefferson mismo, y con la idea de él de querer estar, se dio para que esté en este partido. No por eso un grupo se va a romper. Ellos lo trataron con mucho cuidado y buscaron el mejor momento para que pueda volver”, expresó el ‘Pirata’ entre gestos de asombro por la pregunta.

Después, Barcos ante la insistencia por la relación con Farfán en el campo de juego, también reaccionó en la búsqueda del periodista que le hacía la consulta y absolvió la consulta con prudencia.

“Obviamente, Farfán siempre es importante en el equipo, estando los minutos que le toque estar, si él está bien siempre va a sumar y va a ser importante para el equipo. Nosotros estamos siempre esperándolo y ojalá que en la medida que pueda sumar más minutos que es será importante para todos”, concluyó.

Alianza en la Liga 1

Tras la derrota en el clásico, Alianza Lima cedió su lugar en la tabla de posiciones a favor de Universitario que lo igualó en 17 puntos, pero con mejor diferencia de goles.

Los ‘íntimos’ ocupan el sexto lugar y los ‘cremas’ el quinto puesto. Ambos equipos mantienen una diferencia de cuatro puntos con el líder Sporting Cristal (2 unidades)

En la tabla Acumulada, el club de La Victoria marcha en el puesto cinco con 50 puntos, al igual que Cienciano (4°) y con una distancia de nueve unidades respecto al puntero Cristal (59 unidades).

Sin embargo, Alianza Lima tiene pendiente un partido ante Melgar con programación por confirmar. El próximo rival será Cantolao por la fecha 11 del Clausura nuevamente en casa, en el estadio de Matute.

