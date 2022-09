Congreso: Lady Camones pide a la Comisión de Ética que la investigue por la filtración de audios

Congreso: Lady Camones pide que la Comisión de Ética la investigue por la filtración de audios. Foto: Andina

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, solicitó a la Comisión de Ética Parlamentaria que se inicie una investigación en su contra acerca de los audios difundidos el último fin de semana. En este material se escucha al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, presionar para que sea revisada el proyecto de Ley de Alto Trujillo, el cual sería utilizado como beneficio para su campaña electoral.

“Sirva el presente para saludarla cordialmente y en relación a la grabación y difusión de un audio, de la reunión política privada del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso, al cual he presentado mi licencia partidaria, solicitarle se inicie una investigación con la finalidad de deslindar cualquier cuestionamiento a la actuación de la suscrita, en estos hechos”, se lee en el oficio enviado esta tarde a la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes.

Además, indicó que se encuentra tranquila porque su conducta y actos “son transparentes”, por lo que se someterá a las investigaciones que la Comisión del Parlamento quiera realizar.

Lady Camones envía oficio a la Comisión de Ética.

Camones niega ser un “títere”

El domingo 4 de septiembre, la titular del Congreso descartó ser un “títere” del también candidato regional de La Libertad. En este sentido, indicó que no tiene la facultad para agilizar ningún proyecto de Ley y tampoco el poder para que se lleve a cabo.

“Me voy a hacer responsable de las cosas que yo he dicho, pero el presidente del partido APP tendrá que hacerse responsable de las cosas que él dice (…) La reunión estaba específicamente citada para hablar el tema de vacancia, cuál era la postura que iba a tener APP respecto al tema de vacancia. Salieron estos otros temas, porque es una discusión política (...) No se puede criminalizar la discusión política”, indicó a Panorama.

APP expulsa Heidy Juarez

Por su parte, el partido político Alianza para el Progreso decidió expulsar y culpar a la congresista Heidy Juarez como responsable por la filtración de los audios difundidos por Epicentro. Mediante un comunicado, afirmaron que se realizó un análisis técnico y se halló culpable a Juarez, quien además indicaron que visitó Palacio de Gobierno el día de la publicación de este material.

“Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención”, se lee en una parte de la misiva.

Heidy Juárez indicó que se está intentando salvar a alguien al señalarla como la culpable de grabar la conversación entre Lady Camones y César Acuña.

SEGUIR LEYENDO