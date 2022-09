Lady Camones: Congresistas solicitan su renuncia y que fiscal de la Nación inicie investigación por audios con César Acuña

LADY CAMONES: Piden renuncia de la presidenta del Congreso tras escándalo político

Lady Camones, presidenta del Congreso del Perú, se encuentra en el ojo de la tormenta tras los audios que se viralizaron el último fin de semana en donde se le escucha a César Acuña pedirle que acelere el proceso de unos proyectos que lo beneficiarían en su postulación regional en estos últimos comicios electorales.

Tras la difusión de este contenido, diversos parlamentarios de las bancadas, con representación en el Pleno, se han manifestado y han rechazado la actitud de Camones y la de Acuña, ya que estarían cayendo en el presunto delito de tráfico de influencias. Además, de aprovecharse de la necesidad de una comunidad para beneficiar al político y empresario.

Katy Ugarte

La legisladora del Bloque Magisterial, Katy Ugarte, pidió a la titular del Congreso, Lady Camones, la renuncia de su cargo por “decoro y dignidad”.

“Si Guillermo Bermejo lo va a presentar [la moción de censura contra Camones] el lunes, lo vamos a apoyar. Merecemos respeto, la hemos elegido como presidenta, nosotros representamos a las regiones. Por decoro y dignidad, debe dar un paso al costado, la fiscal de la Nación tendrá que investigar, por tráfico de influencias hay una pena grave”, manifestó a Canal N.

“Lo que está saliendo prácticamente corrobora lo que hacen desde el inicio, estas son pruebas objetivas que deben investigarse, esto tiene una pena de ocho años más inhabilitación”, añadió la congresista.

Katy Ugarte, exministra de la Mujer.

Guillermo Bermejo

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo, también fue entrevistado para que brinde su opinión sobre este caso que ha iniciado una crisis en el sector político.

“Yo le pido a la fiscal de la Nación, que es tan buena, que procesa rápidamente con el tema de Lady Camones, que vayan a romper su casa, se metan al congreso, intervengan sus teléfonos, que el señor Colchado y compañía detengan a César Acuña”, expresó en diálogo con radio Exitosa.

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

Ruth Luque

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) se pronunció respecto a la reciente difusión de un audio protagonizado por la presidenta del Parlamento, Lady Camones.

“De manera individual, creo que la señora Lady Camones no debería seguir en el cargo porque no representa lo que debería ser una presidenta del Congreso. Lo he dicho, me parece que debería dar un paso al costado”, manifestó para Exitosa.

“Ella dio declaraciones a la prensa descontextualizando lo sucedido y más bien debería hacer un reconocimiento público y decir de manera clara que el Congreso no está al servicio del presidente de su partido. Lo que hizo fue llevar el tema, por otro lado, y lamentó la filtración, pero el tema no es la filtración”, agregó.

Ruth Luque, congresista de Perú Libre.

Aníbal Torres solicita renuncia de Camones

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Lady Camones, tras el escándalo político que se ha desatado luego de que se viralizara el contenido de los audios con César Acuña.

“Las acciones las vamos a adoptar, en cuanto a la conducta de César acuña, cualquier ciudadano puede plantear una impugnación a su candidatura en el jurado electoral de Trujillo, es tan flagrante la violación a la ley electoral que eso debe resolverse rápidamente”, manifestó en conferencia con los medios de comunicación.

“Mi pedido es que los congresistas democráticos es que se resuelva este problema que se ha creado en la Mesa Directiva, que a nuestro parecer debe dar un paso al costado y el Jurado Electoral de Trujillo debe separar al candidato Acuña”, añadió.

