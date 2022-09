Mauricio Affonso recordó su etapa en Alianza Lima y no descartó regresar: “Las ganas de volver siempre estuvieron”

Mauricio Affonso jugó el 2018 y parte del 2019 en Alianza Lima. (Movistar Deportes Perú)

Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del Perú. Su magnitud es enorme y por sus filas han pasado diversos jugadores, algunos con más y menos momentos exitosos. Sin embargo, uno de los últimos y que estuvo a la altura de sus colores fue Mauricio Affonso. En ese sentido, el atacante uruguayo fue entrevistado por un medio y habló de su paso por la entidad ‘blanquiazul’, además de reconocer que tiene el deseo de volver.

“Sobre todo me llevé grandes amistades de ese tiempo que me tocó compartir con los compañeros y cuerpo técnico. Sin duda, tuve un gran cariño recíproco con la gente. Creo que fue de los mejores momentos de mi carrera. Son gratos recuerdos”, confesó para el diario AS Perú.

Del mismo modo, admitió que los 17 goles que convirtió en las dos temporadas que estuvo en el club llegaron en una época en que constantemente peleaba por los títulos nacionales, aunque no pudo celebrar alguno. “Uno como delantero siempre aspira hacer goles en cada partido. En este caso, en Alianza Lima se me dio una racha muy linda. Pude convertir muchos goles, ayudar al equipo a lograr los objetivos. El delantero vive de un poco de rachas. Creo que estuve pasando por un momento muy bueno y lo pude disfrutar”, indicó.

El delantero de 30 años tuvo dos entrenadores en el cuadro ‘íntimo’: Pablo Bengoechea y Miguel Ángel Russo. Y aunque con los dos pudo convertir, con el ‘Profesor’ fue con quien relució y a quien consideraba como ídolo de la infancia. “Me ha dejado muchas enseñanzas. Pablo era uno de mis ídolos cuando era chico y él era jugador de Peñarol. En ese momento tenerlo como técnico era algo impensado y que no lo puedes creer hasta que comienzas a convivir en el día a día y te das cuenta de que es una gran persona. Hice una buena relación con él también. Estoy muy agradecido porque quiso contar conmigo y pude retribuirle, de alguna u otra forma, luego en la cancha”, sostuvo.

De hecho, con Alianza Lima luchó en esas campañas por el título nacional, aunque lamentablemente el desenlace no fue positivo. En el 2018 se vio arrollado ante un Sporting Cristal que tenía a un intratable goleador como Emanuel Herrera (salió el máximo anotador con 40 dianas en 42 encuentros). En la final cayó por un global de 7-1.

Para el 2019 parecía que podían haberse recuperado con una revancha. Sin embargo, un Deportivo Binacional iluminado le quitó la chance a los ‘victorianos’ de saborear la gloria. En este caso, un 4-3 en contra le dio el título al elenco de Juliaca. Ahora, en esa instancia, el artillero uruguayo ya había dejado el club por una propuesta del fútbol sudafricano, pero de todos modos estuvo al tanto de los partidos como hasta el presente.

Cabe mencionar, que en la actualidad, Mauricio Affonso milita en River Plate de su país, pero una lesión en la rodilla ocurrida el 26 de junio ante Boston River le ha obligado a parar. En esa línea, su único objetivo es recuperarse, aunque deja la puerta abierta a la posibilidad de marcar un retorno a la escuadra de Matute.

“Estoy enfocado en el tema de la rehabilitación. Incluso este último año he pasado por alguna lesión más que no me permitió agarrar la continuidad deseada. Pienso pura y exclusivamente en tratar de estar en una cancha de fútbol, jugar y hacer goles. El día de mañana no sabría decirte qué va a pasar, pero obviamente las ganas de volver a Alianza, desde que me fui, siempre estuvieron”, declaró.

