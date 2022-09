Alianza Lima vs. Universitario: “No descarto una victoria de la ‘U’”, dijo Rainer Torres previo al clásico

Rainer Torres mencionó sus expectativas sobre el clásico peruano. (Internet)

Rainer Torres, exjugador de Universitario de Deportes, habló sobre el partido ante Alianza Lima y mencionó que sus expectativas para este duelo son muy altas. Además, afirmó que el cuadro ‘blanquiazul’ llega como favorito, pero consideró que los ‘merengues’ tienen posibilidades para logar una importante victoria como visitantes.

También manifestó que este tipo de duelos son distintos y a veces no importa mucho la actualidad de los planteles. Por ese lado, el ‘Motorcito’ fue crítico al mencionar que la ‘U’ no está pasando por un buen momento en comparación al equipo aliancista, pero que eso no determinará el resultado final en Matute.

“Son partidos aparte, no importa cómo lleguen los equipos. En la manera de juego, Alianza parte como favorito, sobre todo en Matute que se ha vuelto sólido, pero más allá que la ‘U’ no muestres futbolísticamente lo que tenga que mostrar, creo que se puede hacer un buen partido, y no descarto una victoria de la ‘U’”, declaró Rainer Torres en Radio Ovación.

Finalmente, Torres aseguró que, esta nueva edición del partido más importante del fútbol peruano, será muy disputado debido a los últimos partidos que han disputado ambas escuadras.

“Va a ser un partido entretenido, más allá que Alianza venga de no ganar, viene bien, mientras que la ‘U’ llega con 7 puntos en los últimos 3 partidos, así que también viene bien, creo que será un buen partido”.

El exmediocampista ha logrado salir campeón defendiendo los colores de la institución estudiantil en los campeonatos Descentralizado del 2009 y 2013.

Hinchas presentes

Héctor Ordoñez, delegado de Alianza Lima, publicó en sus redes sociales la cantidad de aficionados que estarán presentes en el Estadio Alejandro Villanueva ante Universitario de Deportes. ‘Tito’ mencionó que el clásico peruano recibió la conformidad de las autoridades policiales y recibirá a casi 30 mil espectadores para una nueva edición del clásico peruano.

También informó que las puertas de Matute se abrirán a partir de las 11:30 horas (de Perú), tendrán un show antes del encuentro y los hinchas podrán disfrutar de una zona gastronómica. También destacó que se aceptaron la presencia de instrumentos musicales en las tribunas del recinto deportivo.

Administrador de Alianza dio más detalles del clásico. (Twitter Tito Ordoñez)

Seguridad en Matute

El clásico del fútbol peruano se jugará en el domingo 4 de setiembre a las 15:30 horas (de Perú) por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras la aprobación de la policía, el general de la PNP. Manuel Lozada, confirmó la presencia de 2 mil efectivos policiales para resguardar la seguridad a los alrededores de Matute.

“De acuerdo a la operación ‘Clásico Alianza Lima y Universitario’, va a coberturar esta actividad deportiva, teniendo en inmediaciones y en este mismo recinto cerca de dos mil efectivos. Sin embargo, vamos a estar en alerta a nivel de toda la ciudad de Lima, con cerca de 24 000 efectivos, donde están comprometidos nuestros policías de las comisarías y de las diversas unidades especializadas”, aseguró Lozada en RPP.

