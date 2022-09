HOY inicia el decimoséptimo friaje en la selva y temperatura puede llegar hasta 16 °C

Senamhi advierte sobre friajes en la selva peruana.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), dio a conocer que desde este 4 hasta el 6 el setiembre iniciará el decimoséptimo friaje del año en la selva y los departamentos que más sentirán este cambio climático son: Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

El Aviso Meteorológico 174 del Senamhi, con alerta de nivel amarillo, se prevén temperaturas mínimas próximas a los 16 °C en la selva sur y alrededor de los 17 °C en la selva central.

En ese mismo contexto, anunciaron que se espera el incremento de la sensación de frío y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora.

Ante esta nueva ola de frío que sacudirá gran parte de nuestra selva, Indeci solicitó a la población ponerse a buen recaudo utilizando ropa de abrigo como lo son chompas gruesas, gorros, guantes y en las noches usar frazadas para evitar enfermedades respiratorias ante el cambio de clima que afectará a estas localidades.

Además, exhortaron a cuidar a los ancianos y niños, ya que ellos son los más vulnerables ante la ola de frío, tomar bebidas tibias o calientes y evacuar a las personas al centro de salud más cercana en caso de presentarse alguna infección respiratoria.

El Indeci aseveró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea permanentemente las diversas regiones del país donde se registren situaciones de emergencias o desastres.

Detalles del decimoséptimo friaje en la selva

Inicio del evento: Domingo, 04 de septiembre de 2022 a las 00:00 horas

Fin del evento: Martes, 06 de septiembre de 2022 a las 08:00 horas

Periodo de vigencia del aviso: 56 horas

“El Senamhi informa que, desde el domingo 4 al martes 6 de setiembre, se registrará el descenso de la temperatura en la selva, debido al ingreso del decimoséptimo friaje del año. Además, se espera el incremento de la sensación de frío y ráfagas de viento con las velocidades superiores a 45 km/h”, es lo que se lee en dicho documento.

Detalles del decimoséptimo friaje en la selva

Ola de frío en Lima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en los últimos 20 días, se han registrado entre noches muy frías y extremadamente frías. La madrugada de este miércoles 31 de agosto se reportó 13.7 °C en Jesús María, 14.6 °C en el Callao y 12.9 °C en La Molina.

Estos valores seguirán estando por debajo de los rangos normales, a pesar de que se ha registrado un leve incremento de la temperatura en los últimos días.

El informe de la entidad meteorológica también indica los días que se registraron la temperatura más baja en el mes de agosto:

En el Callao, se registró 13.6 °C el pasado 21 de agosto.

En Jesús María se registró 12.7 °C el pasado 23 de agosto

En La Molina se registró 10 °C el pasado 23 de agosto también.

El Minsa ha solicitado a la población no bajar la guardia ante la ola de humedad y frío en la capital, es por eso que los exhorta a no confiarse y utilizar ropa de abrigo y consumir alimentos ricos en vitaminas C y antioxidantes para evitar posibles resfríos.

