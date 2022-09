La historia de Jeff the killer, el creepypasta más popular en Internet

Creepypasta es un término que describe un relato de terror de corta extensión. (Getty Images)

Entre el 2006 y 2010 la popularidad de los foros permitió que se crearan comunidades que reunían a personas de diferentes nacionalidades que compartían los mismos intereses, lo cual permitió que se generen debates y se produzcan contenidos variados que rápidamente se hicieron virales en Internet.

Aunque el auge de las redes sociales no era a un nivel global, como lo conocemos ahora, el escape de muchos era buscar videos en YouTube o adentrarse en grupos de foros o crear blogs en los que compartían historias, diario de sus vidas, ilustraciones, y más.

Las plataformas causaron la aparición de los primeros creadores de contenidos, quienes mantenían un perfil de vloggers o simplemente les gustaba narrar historias, reales o de ficción. A raíz de este boom se conocieron los primeros relatos que recibieron el nombre de creepypasta.

¿Qué es un creepypasta? Es el término que reciben historias de terror cortas que tiene un personaje, el cual puede ser ficticio en su totalidad o tomar elementos de la realidad para hacerlo más cercano a las audiencias. Entre las narraciones más conocidas se encuentran el lado oculto detrás de Hello Kitty, el de Slender man -que dio un paso al cine y televisión- y Jeff The Killer, la que más impacto tuvo entre los sitios de diálogo.

Logo de YouTube (Getty Images)

El origen de Jeff The Killer

Sobre su apariencia, este es un adolescente que sufre un accidente, el cual le genera un trauma, convirtiéndolo en un asesino en serie, actuando de noche para ocultarse en la oscuridad. De acuerdo a los recursos que lo describen, tiene el cabello largo que cubre su rostro, ojos hundidos, piel pálida y una sonrisa similar a la del Joker, dándole un aspecto aterrador. Aquellos que lo recuerdan lo asocian rápidamente a un meme que se hizo viral en Internet.

Creepypasta de Jeff The Killer

El relato nos cuenta el inicio de una familia que decide mudarse cuando el padre recibe una propuesta laboral. Al llegar al nuevo barrio, los hijos, Jeff y Liu, son víctimas de bullying por parte de unos chicos que vivían en la zona y a quienes tenían que ver en la escuela.

Estos agresores los someten para que les entreguen su dinero, como parte de un pago por estar en la zona y “convivir con ellos”. El mayor, y protagonista del creepypasta, los enfrenta, dando inicio a una pelea en plena calle. Entre puñetes y cuchillos en el suelo, el nuevo adopta una fuerza inhumana, partiendo la muñeca de uno de los vándalos, teniendo como testigos a los curiosos y cómplices.

Cosplay de Jeff The Killer (Jackwise Clown YouTube)

Los hermanos siguen su camino y terminan en la escuela. De regreso a casa, la Policía toca su puerta, asegurando que estaban al tanto de lo que sucedió. Pidieron que emitieran un descargo para defenderse, de ser el caso. Liu defendió a Jeff, echándose la culpa de las lesiones que presentaban los adolescentes. A raíz de esto, los efectivos no pidieron más información, y se lo llevaron detenido.

Para no mantener una imagen de familia conflictiva, la madre insiste a Jeff, el mayor, a que acuda a una fiesta infantil. Este le sostiene que no es buena idea por lo que ocurrió con su hermano. Ella le ordena que acuda. A no tener otra salida, se viste y cruza la calle para unirse a la celebración.

La historia de Jeff The Killer

Durante la fiesta, él quiere olvidar lo sucedido, pero no imaginó que iba a encontrarse con sus agresores. Ellos inician una nueva pelea en medio de la fiesta, teniendo como único propósito apuñalar a Jeff y dejarlo sin vida.

Cosplay de Jeff The Killer (Jackwise Clown YouTube)

La riña termina con dos estudiantes persiguiendo al nuevo vecino, quien se encontraba herido, y se esconde en un baño para buscar refugio. Cuando lo encuentran, lo atacan y uno de ellos le tira lejía que estaba en un estante. Le prende fuego y ve como lentamente cae, dándolo por muerto.

Su familia logra llevarlo a tiempo al hospital. Los daños en su cuerpo fueron muy graves. Las quemaduras deformaron su rostro, dejándole una apariencia aterradora. Él no se asustó, consideró que su nueva imagen reflejaba como era en realidad.

La historia de terror anuncia el final cuando su madre reconoce que su hijo perdió la cordura, al verlo cómo usaba un cuchillo para cortar su boca de lado a lado. Busca ayuda al padre para detenerlo, pero Jeff escucha todo y atina a agredirlos. Cuando llega a la habitación de su hermano Liu, quien logró salir de la cárcel, solo le pide que se duerma, mientra él acaba con la vida de sus progenitores.

El relato inspiró a que muchos artistas creen ilustraciones sobre él, dándole una presencia humana en Internet y foros.

